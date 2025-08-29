「第3回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」のエントリー期間が延長
サードウェーブは、特別協賛として参加する高校生のためのeスポーツ大会「第3回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」（主催：NASEF JAPAN／ナセフ ジャパン）をさらに盛り上げる出演者を公開した。
あわせて、本大会の出場エントリー期間を延長することも発表された。延長後のエントリー締切日時は、「リーグ・オブ・レジェンド」部門と「VALORANT」部門が9月3日23時59分まで、「フォートナイト」部門、「エーペックスレジェンズ」部門、「ストリートファイター6」部門が9月10日23時59分まで。
現時点で決定している大会を盛り上げる出演者
「リーグ・オブ・レジェンド」部門
実況：eyes
解説：Revol
アナリスト：Recruit
「VALORANT」部門
実況：岸大河
解説：yue
アナリスト：Retloff
「フォートナイト」部門
アナリスト：Shiras
「エーペックスレジェンズ」部門
解説：Alelu
アナリスト：まさのりch
「ストリートファイター6」部門
実況：ふり～だ
解説：立川
アナリスト：ストーム久保
※敬称略
「第3回NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」概要
競技タイトル
・「リーグ・オブ・レジェンド」
・「VALORANT」
・「フォートナイト」
・「エーペックスレジェンズ」
・「ストリートファイター6」
「ストリートファイター6」ゲームコードを進呈
出場校応援企画として、Steam版「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」のゲームコードが出場校1校につき3コード進呈される。詳しくは大会公式WEBサイトで確認できる。
スケジュール
スケジュールは詳細ページで確認できる。
□詳細ページ
オフライン決勝会場
□RED° TOKYO TOWER
(C) 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。
(C) 2025 Riot Games, Inc. League of Legends and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.
(C) 2025 Riot Games, Inc. VALORANT and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.
(C)CAPCOM
(C) 2025 Electronic Arts Inc.