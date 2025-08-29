矢口真里「うちの歌うま画伯」 絵描き歌にハマる次男の“かわいすぎる”作品を紹介「めっちゃ上手」「もう4歳になるのかぁ」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの矢口真里（42）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。「絵描き歌にハマりまくっている」次男（3）の作品の数々を披露した。
【写真】絵描き歌にハマる矢口真里の次男が描いた“ドラえもん”
「うちの歌うま画伯を紹介します」と書き出し、次男が描いた絵を多数アップ。「アンパンマン」「ドラえもん」「ママ」の絵を主に描くそうで、「歌いながら描くのですが、可愛過ぎて周りの大人達は悶絶しています」「最近は色をちゃんとつけれるようになりました」と息子の成長をうれしそうに伝えた。
「また画伯の絵載せます 明日飽きてるかもしれないけどw」とユーモアを交えてつづり、ハッシュタグで「#3歳の次男 #もうすぐ4歳」と添えている。
この投稿には「すごーーーーーい！めっちゃ上手ですね」「ポストカードにして欲しいです」「かわいいでいっぱいな世界」「ほっこり」「もう4歳になるのかぁー」「最後の写真、お鼻と口元がそっくり」「可愛いまりっぺと天使ちゃん」などさまざまな声が寄せられている。
矢口は2018年3月26日に再婚。19年8月に長男、21年10月に次男が誕生している。
