もはや「週8」で食べたい!?

アスリート×栄養士夫妻の欲張りレシピ。

現役Jリーガーの夫・詩温さんと、栄養士の妻・真梨菜さん。そしてフレンチブルドックのマーチくんがいる丹羽さん家のレシピは、調味料のかわりに香味野菜や薬味をふんだんに使うことで限りなくヘルシーに、それでもしっかりパンチのある味を実現。おまけに、味付けをシンプルにしている分調理工程も簡単という嬉しさも！

毎日食べたいおいしさと、毎日作りたい楽さを両立した新しいレシピをぜひ参考にしてみてください。

※本記事は丹羽家ごはん著の書籍『栄養満点なのにずるいほど旨い おうち天才ごはん』から一部抜粋・編集しました。

丹羽家について


妻…真梨菜

栄養士・アスリートフードマイスター。元公務員。趣味は食べることと体を動かすこと。東京出張の際には、時間を見つけて気になるお店に足を運ぶ。信条は思い立ったが吉日。

夫…詩温

明治大学体育会サッカー部出身。現役プロサッカー選手。手先が不器用だが料理が好きで、特に韓国料理とカレーが得意。趣味は料理と珍奇植物の収集・育成。アメリカ出身だが日本語が得意。

愛犬マーチ


マーチ

フレンチブルドッグの男の子。食べることと散歩と詩温と真梨菜が大好き。お肉には目がない。レタスは食べないけどパクチーは食べる味の違いが分かる男。

焼き豚卵飯

焼き豚卵飯


愛媛在住時によく食べていた料理です。しっかりとした味つけなので食べ盛りのお子さんや食欲が出ない方にもおすすめ。

■材料（2人前）

豚バラ薄切り肉…250g

にんにくすりおろし…1片分

卵…4個

温かいごはん…適量

油…適量

しょうゆ…適量（お好みで）

A

・酒…大さじ1

・みりん…大さじ1

・しょうゆ…大さじ1

・はちみつ…大さじ1

■作り方

1　油を熱したフライパンに豚肉を広げて入れ、片面に焼き目がつくまで焼く。

2　豚肉を裏返し、混ぜ合わせたAを入れて、水けが飛んでとろみがつくまで煮絡める。

3　油を熱した別のフライパンに卵を割り入れ、ひとり卵2個ずつで目玉焼きを作る。

4　ごはんを器に盛り、2と3をのせたら、お好みでしょうゆをかけて完成。

※1歳未満の乳児にはちみつを与えないようにしてください。

