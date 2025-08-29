ソフトバンク牧原大成内野手（32）が、自身初の規定打席到達を射程圏内に捉えている。

今季はここまで97試合に出場し、打率3割2分、3本塁打、39打点。特に8月は打率4割超えと打撃好調だ。

規定打席に関しては、2022年に残り「2」まで迫ったことはあったが、ここまでプロ15年で到達した年はない。

現在、牧原大の打席数は327打席。今季は残り28試合で、規定打席の443打席に到達するにはあと116打席。1試合平均にすると、4・143打席が必要だ。

今季のチーム打順別平均打席数で調べると、1番の4・626打席から順に減っていき、5番が4・148打席、6番が4・035打席、9番は3・748となっている。そのため、5番より早い打順での起用が続けば、規定打席に乗る可能性が高くなる計算だ。

牧原大は今季9番での起用が最も多く42試合。続いて7番が19試合、6番が13試合となっている。ここ数試合は打撃好調なこともあり、2番や5番での起用もあった。このままシーズン終了まで好調をキープし、初の規定打席到達なるか。