¡¡¹â¶¶Í¥¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£
本作は、故郷である秋田県で9月に開催する弾き語りでのスペシャルライブ『高井優 15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA「～弾き語り続ける人間展2025～」』を前に、歴代のツアーから厳選されたライブ音源となっている。
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë½©ÅÄ¸©¤Ç9·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ø¹â¶¶Í¥ 15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA¡Ö～ÃÆ¤¸ì¤êÂ³¤±¤ë¿Í´ÖÅ¸2025～¡×¡Ù¤òÁ°¤Ë¡¢ÎòÂå¤Î¥Ä¥¢ー¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö²»¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø´ðÁÃ¤«¤é¤Î¹â¶¶Í¥¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¹â¶¶Í¥¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÈÃÆ¤¸ì¤ê¡É¤Î²»¸»¤Î¤ß¤ò½¸¤á¤¿¡ØÃÆ¤¸ì¤ê¼°¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¹â¶¶¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ø¥Ð¥ó¥É¼°¡Ù¤Î2¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤ÎÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¹â¶¶¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÆþÌçÊÔ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö²»¸»ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¹â¶¶Í¥¤Ï¡¢º£Ç¯12·î10Æü¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø15th ANNIVERSARY BEST¡Ö¼«Í³¸çÁ³¡×¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£CD3ËçÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë