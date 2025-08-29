ふんわり食感に胸がときめく♪「なんでも卵炒め丼」


夏は買い物に行くのがおっくうで、油断すると「家に何もない！」なんてことになりがち。そんな大ピンチの日のために、「卵＋野菜1種」だけでできる卵丼のレシピを紹介します。ひと手間かけてふんわり食感に仕上げているから、材料は少なくても満足度は100％！　すぐできるから忙しい日にもぴったりです。

上島亜紀さん


教えてくれたのは…

料理研究家。作りやすく、ボリューム満点の料理で大人気。緑あふれる自宅で、料理教室を不定期で開催している。

■なんでも卵炒め丼

ふわふわのヒミツはみりん！

なんでも卵炒め丼


【材料・2人分】＊1人分511kcal／塩分1.7g

■A

　└卵白・・・ 4個分

　└卵黄 ・・・2個分

　└とりガラスープの素・・・ 小さじ1

　└塩、こしょう ・・・各少々

・卵黄 ・・・2個分（しょうゆを小さじ1/2ずつたらす）

・にら ・・・1わ（約100g、4cm長さに切る）

・温かいご飯 ・・・300g

みりん　ごま油

具材を変えても

にらの代わりに、トマトやズッキーニを入れて夏のどんぶりに。

・トマト ・・・1個（一口大に切る）

・ズッキーニ ・・・2/3本（薄い輪切りにする）

【作り方】

1．卵液を作る

ボウルにAを入れ、卵白を切るように混ぜ、みりん大さじ2を加えて混ぜる。

卵液を作る


みりんの甘みとアルコール分でふわふわに！

2．卵を炒める

フライパンにごま油大さじ1と1/2を強めの中火で熱し、1を入れ、縁が固まってきたら大きく混ぜる。

卵を炒める


縁がぷく〜っとしてきたら混ぜどき


縁がぷく〜っとしてきたら混ぜどき！

3．にらと炒める

半熟になったらにらを加え、さっと炒める。器にご飯を盛ってのせ、まん中に卵黄をのせる。

にらと炒める


＊　＊　＊

炒めた卵の上に卵黄を重ねる、卵好きにはたまらないレシピ！　卵黄を使うときに余りがちな卵白は、炒めるほうで使っているのでムダもありません。ぜひ作ってみてくださいね！

レシピ考案／上島亜紀　撮影／木村 拓　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき

文＝高梨奈々