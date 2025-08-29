卵をふんわりさせるコツはみりん！「なんでも卵炒め丼」
夏は買い物に行くのがおっくうで、油断すると「家に何もない！」なんてことになりがち。そんな大ピンチの日のために、「卵＋野菜1種」だけでできる卵丼のレシピを紹介します。ひと手間かけてふんわり食感に仕上げているから、材料は少なくても満足度は100％！ すぐできるから忙しい日にもぴったりです。
教えてくれたのは…
料理研究家。作りやすく、ボリューム満点の料理で大人気。緑あふれる自宅で、料理教室を不定期で開催している。
■なんでも卵炒め丼
ふわふわのヒミツはみりん！
【材料・2人分】＊1人分511kcal／塩分1.7g
■A
└卵白・・・ 4個分
└卵黄 ・・・2個分
└とりガラスープの素・・・ 小さじ1
└塩、こしょう ・・・各少々
・卵黄 ・・・2個分（しょうゆを小さじ1/2ずつたらす）
・にら ・・・1わ（約100g、4cm長さに切る）
・温かいご飯 ・・・300g
みりん ごま油
具材を変えても
にらの代わりに、トマトやズッキーニを入れて夏のどんぶりに。
・トマト ・・・1個（一口大に切る）
・ズッキーニ ・・・2/3本（薄い輪切りにする）
【作り方】
1．卵液を作る
ボウルにAを入れ、卵白を切るように混ぜ、みりん大さじ2を加えて混ぜる。
みりんの甘みとアルコール分でふわふわに！
2．卵を炒める
フライパンにごま油大さじ1と1/2を強めの中火で熱し、1を入れ、縁が固まってきたら大きく混ぜる。
縁がぷく〜っとしてきたら混ぜどき！
3．にらと炒める
半熟になったらにらを加え、さっと炒める。器にご飯を盛ってのせ、まん中に卵黄をのせる。
＊ ＊ ＊
炒めた卵の上に卵黄を重ねる、卵好きにはたまらないレシピ！ 卵黄を使うときに余りがちな卵白は、炒めるほうで使っているのでムダもありません。ぜひ作ってみてくださいね！
レシピ考案／上島亜紀 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝高梨奈々