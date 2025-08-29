小関裕太＆内田理央が写真撮り合い「理央さんを撮るのは結構久しぶり！」 雑誌『BAILA』で共演
俳優の小関裕太（30）が28日、自身のインスタグラムを更新。「『BAILA10月号』にて内田理央さんと撮り合ってます」と雑誌の企画で俳優・内田理央（33）と共演したことを報告し、“撮り合いっこした”写真を公開した。
【写真】写真を撮り合った小関裕太＆内田理央の2ショット＆ソロショット7枚
小関は、2024年には自身の作品集『LIKES』を発売、さらに写真展も開催するなど、フォトグラファーとしての活動も行っている。今回の投稿では、「会うのは今年のドラマ #問題物件 以来だけど 理央さんを撮るのは結構久しぶり！前回GENICのときは理央さんの明るい写真を撮りたかったので、今回は静かな写真」とつづり、2ショットやそれぞれのソロショットなどを複数枚アップした。
この投稿にファンからは「2人の笑顔が素敵です」「裕太くんが撮影した理央さんの横顔、色気ありますねぇ とっっても素敵です！」「めちゃくちゃ微笑ましくてとっても素敵です」「雑誌買いました〜!!楽しそうな雰囲気が切り取られていて素敵な写真ですね」「来世ちゃんだー！」「キャ イケメン小関さん素敵すぎます 雑誌GETしてこなくっちゃ!!!!!!」などの反響が寄せられている。
