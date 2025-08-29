女優の池上季実子(66)が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつての週刊誌報道について語った。

この日は女優の奈美悦子とそろって登場。「昭和の写真週刊誌、不適切だらけだったっぽい」とのイメージを振られると、池上は「もう3つぐらい〇」と「〇」の札を掲げてみせた。

MCの「ハライチ」澤部佑は「池上さんは1カ月で13人とのスキャンダルを書かれた」と紹介し、MCのフリーアナウンサー・神田愛花は「凄ーい、モテモテ」と目を丸くした。

池上は「いやあ全然真実じゃないし、会ったことのない人もいるし」と淡々。「最後のとどめは弟と映画館出てきて、私左右の視力が違うんですよ。階段よく落ちるんで、弟が姉ちゃん危ないよって言って手を持ってくれたところをスクープ！スクープって言って」と写真を撮られたとした。

「弟だから」と話したものの「いやいやいやって写真撮って帰っちゃった」と池上。週刊誌には「某広告代理店のA氏」として弟のことが出ていたとし「某広告代理店のA氏だけど、弟と手つないでる写真が載って。それが13人目だったんですけど」と平然と話し、弟は「姉さん、週刊誌っていいかげんだね」などと話していたとした。

抗議はしなかったのかと問われると「当時は結構皆さんも頭にきてたことあったんだけど、1社にそれをやると、他社が仕事の時だけみんなチーム組んでお返しにいらっしゃる話を聞いたので、皆さん泣き寝入りだったみたい」と証言。「有名な歌手の方がご飯食べてて、この間に1人いるのにそれ消して週刊誌に載ったりとか。結構そういうことが多かった」と続けた。

神田が「ちなみに13人中何人が本当のお付き合いだったんですか」と切り込むと、池上は「ないんですよ」と明言し、スタジオは「ゼロ！？」と仰天。

池上は「2人は会ったことのない人です。俳優さん」と言い、数年後にテレビ局で初対面した際には互いに「初めてですよね」「じゃああの記事はなんだったんでしょう」と言い合ったと回顧した。

MCの「ハライチ」澤部佑が「そこからお付き合いとか始まんないんですか」と興味津々で尋ねても「ないんですよ」ときっぱりと否定した。