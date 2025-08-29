創立141年の名門女子校「東洋英和女学院 中学部高等部」伝統の学び舎を公開：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……東洋英和女学院 中学部高等部】
▼東京都港区にある、完全中高一貫の私立女子校
▼最寄り駅は「六本木駅」「麻布十番駅」
▼全校生徒1144人
▼25年春の大学合格実績は、国公立大15人・早慶上理85人・GMARCH150人など
▼海外大学合格者20人
▼図書館の蔵書数は約5.2万冊（そのうち洋書2000冊）
▼約100年受け継がれてきたデザインの制服が生徒に人気
▼クラブ活動は「ステージ系」と呼ばれる、英語劇部、音楽部、ダンス部、合唱部、ハンドベル部、放送部が人気
▼英語の授業（高等部）は毎日行われ、「英文読解」「文学」「文法」「ライティング」の4種類
▼様々なアクティビティやゲームを通して1日英語で話す「イングリッシュデー」
▼中1生が年間を通して学ぶ「ディアコニア」プログラムとは？
【伝統行事「野尻キャンプ」で遠泳に初挑戦】
東洋英和で約90年の歴史を持つ伝統の「野尻キャンプ」に初参加する高校1年生に密着。大自然の中で仲間と共同生活を送り、自分を見つめ直す5泊6日の中で「学校生活では味わえないような経験がしたい」と意気込みます。キャンプの集大成は、選択プログラムの課題でもある「45分の遠泳」。息と心を合わせて、見事泳ぎ切ることはできるのでしょうか？
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……東洋英和女学院 中学部高等部】
▼東京都港区にある、完全中高一貫の私立女子校
▼最寄り駅は「六本木駅」「麻布十番駅」
▼全校生徒1144人
▼25年春の大学合格実績は、国公立大15人・早慶上理85人・GMARCH150人など
▼海外大学合格者20人
▼図書館の蔵書数は約5.2万冊（そのうち洋書2000冊）
▼約100年受け継がれてきたデザインの制服が生徒に人気
▼クラブ活動は「ステージ系」と呼ばれる、英語劇部、音楽部、ダンス部、合唱部、ハンドベル部、放送部が人気
▼英語の授業（高等部）は毎日行われ、「英文読解」「文学」「文法」「ライティング」の4種類
▼様々なアクティビティやゲームを通して1日英語で話す「イングリッシュデー」
▼中1生が年間を通して学ぶ「ディアコニア」プログラムとは？
【伝統行事「野尻キャンプ」で遠泳に初挑戦】
東洋英和で約90年の歴史を持つ伝統の「野尻キャンプ」に初参加する高校1年生に密着。大自然の中で仲間と共同生活を送り、自分を見つめ直す5泊6日の中で「学校生活では味わえないような経験がしたい」と意気込みます。キャンプの集大成は、選択プログラムの課題でもある「45分の遠泳」。息と心を合わせて、見事泳ぎ切ることはできるのでしょうか？