大岩剛監督が指揮、オランダ、ベルギー、スウェーデンから海外組を選出

大岩剛監督が率いるU-22日本代表は8月29日、東京都内でAFC U23アジアカップサウジアラビア2026予選に臨むメンバー発表会見を行った。

ミャンマーのヤンゴンで開催され、9月3日にアフガニスタン、6日にミャンマー、9日にクウェートと対戦予定。各グループ1位と、2位の上位4か国が本戦への切符を掴む。

国際Aマッチウィークということもあり、選出された選手には海外組が4人含まれている。ベルギーのKRCヘンクに所属するMF保田堅心、同じくベルギーのシントトロイデンVVのFW後藤啓介、オランダのNECナイメヘンに所属するFW塩貝健人、スウェーデンのユールゴーデンIFに所属するDF小杉啓太が名を連ねた。

U-23の大会となるが、2028年に行われるロサンゼルス五輪を見据えるメンバーで構成されているU-22日本代表。プロだけではなく、大学生も8人が選出されている。今月27日にはFIFA U-20ワールドカップ（W杯）を控えるなか、メンバー当落選上の選手たちにとっては、最後のアピールの舞台にもなりそうだ。

GK

小林将天（FC東京）

濱崎知康（明治大）

内山翔太（アルビレックス新潟）

DF

稲垣篤志（明治大）

尾崎凱琉（早稲田大）

関富貫太（桐蔭横浜大）

小杉啓太（ユールゴーデンIF／SWE）

永野修都（ガイナーレ鳥取）

土屋櫂大（川崎フロンターレ）

岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

松本遥翔（鹿島アントラーズ）

MF

保田堅心（KRCヘンク／BEL）

菅澤凱（国士舘大）

山本丈偉（東京ヴェルディ）

名和田我空（ガンバ大阪）

嶋本悠大（清水エスパルス）

川合徳孟（ジュビロ磐田）

FW

古谷柊介（東京国際大）

塩貝健人（NECナイメヘン／NED）

後藤啓介（シントトロイデンVV／BEL）

新川志音（サガン鳥栖U-18）

ンワディケウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）

石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）（FOOTBALL ZONE編集部）