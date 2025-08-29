【新コレクション「DISNEY HALLOWEEN」・「DISNEY VILLAINS」】 9月2日より順次発売

「DISNEY HALLOWEEN」

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ハロウィーンをテーマにした新コレクション「DISNEY HALLOWEEN」と「DISNEY VILLAINS」を、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで9月2日より順次発売する。

【DISNEY VILLAINS】

□特集ページ

「DISNEY HALLOWEEN」

ディズニーストアから、ハロウィーンシーズンを彩る新コレクションが今年も登場。ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、仮装を楽しむキャラクターのコスチュームと表情がハロウィーン気分を盛り上げる。

ガイコツ風のコスチュームで、頬に手をあてて叫んでいるようなポーズのミッキーマウスや、黒ネコのコスチュームを身にまとい、ちょっぴり怖がっているような表情で寄り添うチップ＆デールなど、この時期ならではのキャラクターのキュートな姿がポイントとなっている。

毎年恒例のお菓子は、ミッキーフェイスをモチーフにしたかぼちゃのバッグ入りお菓子や焼きチョコレートなどがラインナップ。そのほか、全6種のシークレットキーチェーン、キャラクターをモチーフにしたかぼちゃの総柄半袖シャツ、「Spirit Jersey」の長袖Tシャツに加え、おばけやかぼちゃなどハロウィーン限定コスチュームの「うるぽちゃちゃん」なども登場する。

商品の一部を紹介

【プーさん ぬいぐるみ 仮装】

価格：4,000円

【チップ＆デール ショルダーバッグ フェイス チャーム付き】

価格：4,900円

【ミッキー＆フレンズ シークレットキーホルダー ダイカット】

価格：各700円

【【Spirit Jersey】ミッキー＆フレンズ 長袖Tシャツ】

価格：13,200円

【うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ】

価格：各1,500円

「DISNEY VILLAINS」

ハロウィーンシーズンを盛り上げる、ディズニーヴィランズをモチーフにした新コレクション。シックな色合いで大人っぽく、刺しゅうやパーツなどの細部にもこだわった、ディズニーヴィランズの妖しい魅力が詰まったアイテムがそろっている。

キャラクターの特徴的なモチーフを取り入れたアクセサリーや、ハイヒールデザインのキーチェーンが新登場。クリア窓付きポーチは、お気に入りのぬいぐるみなどを入れて持ち運ぶこともできる。

さらに、「ヘラクレス」に登場するハデスが主役のファッションアイテムも多数展開。ブルゾン、半袖シャツ、ハットなど、ハデスの放つ不気味でダークな雰囲気を堪能できる。

ぬいぐるみキーチェーンは、「眠れる森の美女」に登場するドラゴンの姿をしたマレフィセントや、「アラジン」に登場する魔人ジャファーのほか、個性豊かなヴィランズの手下たちもラインナップ。作品から飛び出してきたような、今にも動き出しそうな躍動感あふれるデザインとなっている。

商品の一部を紹介

【ポーチ ストラップ付き】

価格：各3,500円

【マルチポシェット】

価格：各3,500円

【ハデス 半袖シャツ】

価格：6,900円

【ジャファー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Red Jafar as Genie】

価格：2,400円

【フロットサム＆ジェットサム ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン】

価格：2,800円

【ペイン＆パニック ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン】

価格：4,000円

アースラがモチーフの「ANNA SUI（アナ スイ）」との共同企画商品が登場！

「リトル・マーメイド」に登場するアースラをモチーフに、ファッションブランド「ANNA SUI」と共同企画したバッグや財布などのファッションアイテムが登場。アースラをイメージしたダークなカラーに、象徴的なモチーフや手下のウツボがさりげなくデザインされている。

＜販売店舗＞

ディズニーフラッグシップ東京、仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店、ディズニー公式オンラインストア

ハンドバッグ 2WAY 29,000円/ ショルダーバッグ 24,000円/ 財布 24,000円/ フラグメントケース 19,000円

(C)Disney (C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.