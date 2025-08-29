こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

両親や祖父母、ペットの様子が気になる方、要チェックです！

「卓上みまもるカメラLite」は、手のひらサイズのコンパクトな設計ながら、本格的な見守り機能を備えたワイヤレスカメラ。面倒な配線工事は一切不要。置くだけでカンタンに設置できるので、手軽に使うことができます。

水平方向350°、垂直方向67°の広範囲な首振り機能により、お部屋の隅々まで確認することができ、専用アプリをスマホにインストールすれば、外出先からでもリアルタイムで室内の様子を確認可能。大切なご家族やペットを優しく見守ってくれます。

なお、この記事で紹介する商品は、2025年8月29日（金）9時からAmazonで開催されるセールでお得に購入できます。

温度管理と共有機能で家族みんなが安心

「卓上みまもるカメラLite」には温度センサーが内蔵されているので、室内の温度を常に把握でき、特に夏場の熱中症対策としても効果的。高齢者の一人暮らしや、ペットを残しての外出など、温度管理が心配な場面でも安心できます。

また、専用アプリから家族や友人を招待すれば、複数人で映像を共有することも可能に。離れて暮らす家族みんなで見守りできるので、安心感が違います。

双方向通話と充実のセキュリティ機能

さらに、マイクとスピーカーが内蔵されており、インターネット環境さえあればどこからでも室内にいる家族と会話ができます。お子様の帰宅確認や、ペットへの声掛けなど、離れていても安心のコミュニケーションを実現してくれます。

不審者を検知したら大音量のアラート機能で威嚇することも可能。音声変更機能を使うことで、年齢や性別を隠して対応することもできるので、とっても心強い味方です。

また、人体検知機能により人の動きを自動で追尾して録画するため、重要な瞬間を見逃さないのもポイント。録画映像はいつでも確認できるので、子どもやペットの成長記録として思い出を残すのにもバッチリ！

住宅から店舗まで幅広いシーンで活躍

洗練されたデザインの「卓上みまもるカメラLite」は、家庭だけでなく、小規模店舗でも活躍。威圧感のない優しいフォルムは、店舗の雰囲気を損なうことなく、さりげないセキュリティ対策を実現してくれます。

レジ周りの監視や、スタッフの接客状況の確認、万引防止など、店舗運営のサポートに最適。もちろんワイヤレス接続なので、必要に応じて、すばやく場所を変えることも可能です。

