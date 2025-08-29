¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡¦Èþ»³²ÃÎø¡¡¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤òËþµÊ¡ªÇò¥¥ã¥ß¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤28ºÐ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡½÷Í¥¤ÎÈþ»³²ÃÎø¡Ê28¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Èþ»³¤ÏÇ³¤¨¤ë¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤Î¤ß¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£Çò¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÉÕ¤±¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡2002Ç¯¡¢6ºÐ¤Î»þ¤ËÉñÂæ¡Ö¤Æ¤ë¤Æ¤ëË·¼ç¤Î¾È»Ò¤µ¤ó¡×¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Èþ»³¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢04Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×¤ÇÁð¤Ê¤®¤ÎÌ¼Ìò¡¦¾®ÌøÑÛ¤ò±é¤¸¡¢¡ÖÅ·ºÍ»ÒÌò¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿20Ç¯¤Ë¡¢20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµ¡¤Ë³«Àß¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¾ðÊó¤ÎÂ¾¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£23Ç¯12·î¤Ë¡¢27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤ÏÁá¤¤¡×¡Ö¤â¡¼27ºÐ¡©¸«¤¨¤Ê¤¤¡¡¤¢¤Î¾®¤µ¤«¤Ã¤¿²ÃÎø¤Á¤ã¤ó¤¬¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£