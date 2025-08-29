俳優の竹財輝之助（45）が28日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。私生活を明かした。

ドラマや映画で“クズ男役”としてブレークした竹財。2014年に女優・藤真美穂と結婚し、現在は1児の父でもあるが、私生活での家事育児は「基本的にはやらない」とキッパリ。「本当に非能動的な人間なんですよ。自分からは全然動かない」と自己分析した。

さらに妻との結婚前も「今と変わらない」といい、「妻の方がリードしてくれた。（リードする割合は）9対1くらいじゃないですか」と告白。「俺からあんまりデートに誘ったことないんじゃないかな」と明かしてスタジオを驚かせた。

お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴が「LINEやメールは自分から送ってはいた？」と聞いても、「あったかな…基本ない気がしますね。返信はするけど」とあっさりした様子。「妻はサプライズとかお祝いするのが好きなのでやってくれるんですけど、僕やらないっすね」と続け、家族の外出も「僕から誘ったこと一回もない」と話した。

これにタレント・若槻千夏は「すみません、初めましてなんですけど、あなたはクズです」とバッサリ。放送作家の野々村友紀子氏も「（クズ男の）片鱗とかじゃないもんね、クズですよ」と切り捨て、プライベートでも“クズ男”認定されていた。