古舘春一氏の人気バレーボール漫画「ハイキュー!!」を原作にした演劇「ハイキュー!!」が29日、公式X（旧ツイッター）を更新。体調不良で休演していた澤村大地役・池田和樹（28）がこの日の夜公演から復帰することを発表した。

池田をめぐっては、今月23日に池田が医療機関を受診し、演出を変更して上演することを発表。24日には池田について「体調不良により休演」と記し、「医療機関にて精密検査を受けた結果、医師から安静が必要との診断を受けました」とし、上海での残り2公演も休演するとしていた。

そして長沙公演がスタートするこの日、「澤村大地役 池田和樹さんの出演に関する重要なお知らせ」と題し、「8月23日（土）にご報告いたしました、澤村大地役・池田和樹さんですが、改めて医師の診断を踏まえ、症状も快方に向かっているため、8月29日（金）19:30公演より出演させていただきます」と池田の復帰を発表。

「この度はお客様にご心配とご迷惑おかけいたしましたことをお詫び申し上げます」とし、「引き続き、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』中国ツアーをよろしくお願いいたします」と結んだ。

ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」は2015年の初演より、これまでシリーズ11作を上演。実際のバレーボールの試合を模した演出やキャラクターの人間模様が人気で、本作は上海をはじめ、武漢や北京などの計6都市での中国ツアーの上演が予定されている。