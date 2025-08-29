

「シカのサバイバルゲーム」こと『99 Nights in the Forest』。タイトルのとおり、99の夜を森の中で過ごさなければならない（画像：ロブロックス公式サイトより）

【写真で見る】襲いかかってくるシカ。独特の雰囲気だ

『99 Nights in the Forest』というゲームが大きな流行になっている。……と書いたとしても、「聞いたことがない」と思う人も多いかもしれない。

本作は2025年3月にリリースされたゲームで、累計プレイ回数は記事執筆時点で約40億回超え。アクティブプレイヤー数は時間帯によっては200万を超えるほどだ。

しかし、ロブロックス内の作品であるがゆえに大人にはあまり伝わっていないようである。『99 Nights in the Forest』はまだリリースされて日が浅いものの、ロブロックス内でもトップクラスの人気を誇り、運営会社Roblox Corporationの株価が4％上昇した原因になっていると報道するメディアもある。

もちろん、人気は海外だけの話ではない。先日、筆者がショッピングモールのフードコートに行ったとき、隣に座った中学生くらいのグループがこれを遊んで盛り上がっていたのだ。実際に日本でも人気上位に入るゲームであり、大人が知らないだけで着実に広まっているのである。

「ロブロックスにしてはかなりまともなゲーム」



木を切ってキャンプファイアの燃料にしたり、敵を防ぐ防壁を立てたりと、サバイバルクラフトゲームらしい定番の要素が揃っている（筆者撮影のゲーム画面）

『99 Nights in the Forest』は、いわゆるサバイバルクラフトゲームである。二足歩行のシカのバケモノが跋扈する森で、木材やスクラップなどの資材を集めて生き残るのが目的となる。

キャンプファイアを絶やさないよう燃料を集めたり、ウサギを狩ったり畑を作って食料を集める必要もある。また、材料を集めることでベッドや棚などのアイテムをクラフトできる。

森の中にはオオカミやクマといった野生生物がいるうえ、夜中には二足歩行のシカが襲ってくる。おまけにシカを信奉するカルト教団もいるので、常に危険と隣合わせといえよう。

また、4人の子供たちがシカに捕まっているので、彼らを救助しつつ99日サバイバルするのも目標のひとつだ。なお本作は、2023年に起きた小型飛行機の墜落事故（ジャングルで4人の幼児が発見された事件）がモチーフになっていると考えられている。現実を題材にしたホラーっぽさも兼ね揃えているわけだ。

サバイバルクラフトゲームとしては割とオーソドックスであり、では何がすごいのかというと、「ロブロックスにしてはかなりまともなゲームであること」だ。

サバイバルクラフトを噛み砕いた入門向けタイトル



襲いかかってくるシカ。アップデートでフクロウのモンスターも登場するようになった（筆者撮影のゲーム画面）

ロブロックスは「ゲーム版YouTube」とも呼ばれるオンラインゲーミングプラットフォームである。さまざまなユーザーによって制作された作品が多数あり、そこで他のプレイヤーと交流をとりながらゲームを遊べるといった内容になっている。

ロブロックスは幼い子供も遊ぶことが多く、PCのみならず家庭用ゲーム機やモバイル端末でもプレイできる。そういった構造からか、忍耐力がないプレイヤーに向けた簡単かつ簡素なゲーム、しかも課金要素だらけのものが非常に多い。

また、倫理観に欠けているところもあり、有名ゲームからアイデアを拝借するどころか音楽やゲーム内素材を盗用したり、あるいはロブロックス内で人気があるゲームのパクリが蔓延しやすい（もっとも、そんな怪しい雰囲気もまた若い人にウケるのだろうが）。

一方の『99 Nights in the Forest』はまっとうに、きちんと、サバイバルクラフトゲームの醍醐味を実現できている。



アップデートで釣り要素も追加されている。およそ週1のペースで新要素が増えている（筆者撮影のゲーム画面）

本作では物資を集めなければ死んでしまうが、遠くに行けば行くほど危険が待ち受けている。遠方にはよい物資が多いのでなるべくじっくり探索したいものの、夜になればシカのバケモノが出てきてしまう。このように、ゲームをおもしろくするリスクとリターンがきちんと用意されているわけだ。

5人までの協力プレイにも対応しているため、いかに仲間と役割分担をして安全にサバイバルするかが重要になる。このあたりのマルチプレイの基礎もきちんとしている。

基本プレイ無料がベースのロブロックスらしく課金要素もあるが、クラス（キャラクター）の解禁と、死亡時の特別な復活要素くらいのもので、鬱陶しい課金要素はないといってもいい。

また、ロブロックスのユーザー向けに、サバイバルクラフトゲームをほどよく噛み砕いているのもポイントだ。ものを作るクラフトの材料は木とスクラップの2種類、各種アイテムも使い方が非常に明確で、初心者向けとしてよくできている。

正直、サバイバルクラフトゲームに慣れている人からするとあまりにもシンプルな内容に感じられるかもしれない。しかし、ロブロックスというプラットフォームにはぴったりな内容だし、サバイバルクラフトゲームをYouTubeなどの実況動画で親しんでいる人にとっては、入門タイトルとして非常に適していると評価できる。

3人で作ったゲームが世界的人気タイトルに



簡素ではあるが、キャンプ場を飾り付けたり防衛のための施設に改造するといった要素もある（筆者撮影のゲーム画面）

『99 Nights in the Forest』は、ニュージーランド出身の3人組（Grandma's Favourite Games）によって作られたゲームである。たった3人で世界的支持を得たゲーム（それも運営型のタイトル）を作っているとは、驚くべき事態といえる。

前述のように、ロブロックスには子供を騙すようなゲームもかなり多い。そのような状況で、まっとうなゲームがまっとうな形で流行っている、という意味でも好意的に受け止めやすいだろう。

（渡邉 卓也 ： ゲームライター）