吉瀬美智子、彩り豊かな朝食プレート公開「手作り？」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】女優の吉瀬美智子が29日、自身のInstagramを更新。血糖値測定器を使用した体験談とともに、彩り豊かな朝食プレートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】吉瀬美智子「手作り？」と話題の豪華朝食プレート
吉瀬は、血糖値測定器について「私も2週間計測を可視化する事で、自分に合った食事の摂り方を学びました」と使用した体験を報告。「回数を分けて食べる、血糖値が上がらない物から食べる、腹八分目」と具体的な食事法を説明し、生ハムやサラダ、パンなどがバランス良く盛り付けられた朝食プレートとコーヒーの写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「手作りですか？」「とても美味しそう」「彩りが綺麗」「コーヒーはブラック派なんですね」「参考になります」「素敵な食器」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆吉瀬美智子、血糖値測定で学んだ食事管理を紹介
