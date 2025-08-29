日向坂46金村美玖、新曲Wセンター抜擢時は「呼ばれる前からもうニヤニヤしてた」
【モデルプレス＝2025/08/29】日向坂46の金村美玖が28日、メンバー・松田好花がパーソナリティを務めるラジオ番組「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週木曜深夜0時〜）に出演。フォーメーション発表でWセンターに選ばれた時の心境を告白した。
松田も「嬉しいー！なんか、なんでまだ無いんだって、ずっと思ってたから」と金村がWセンターに選ばれたことを喜んだ。センターを任されたのは6thシングルの『ってか』以来で、松田は「もう15じゃん、2倍以上じゃん、すごいね、すごいよ、ほんとに！」と、これまで歩みにしみじみ。「たどってきたね、私たち。私たち1枚目からやってるんだから、もうびっくりです」と心境を明かした。
◆金村美玖、日向坂46新曲「お願いバッハ！」Wセンターに喜び
この日は金村と小坂菜緒がWセンターを務める15thシングル「お願いバッハ！」MVの公開日。金村は、小坂と共にWセンターに選ばれた際を振り返った。金村は松田が「フォーメーション発表の後にすぐに『嬉しいよ』」と言いながら「肩叩きにきてくれて」と発表直後に一緒に心から喜んでくれたと回顧した。
◆松田好花、金村美玖の溢れる喜び具合を暴露
また、松田が金村と小坂がWセンター発表で呼ばれた瞬間を振り返る場面も。新曲のフォーメーションとして並んだ壇上から、対面の小坂と金村を見ていたそうで「金村の呼ばれる時の顔、私じっと見てました！ニヤけてました！」と暴露した。金田は笑いながら、「めっちゃ隠してたけどね、やっぱ」「結構シリアスめなシーン」なので嬉しい気持ちをなんとか隠そうとしていたと説明。しかし、松田は「全然隠せなかったよ、滲み出てた」と言うと、金村も実は「呼ばれる前からもうニヤニヤしてた」と告白し、松田を笑わせていた。（modelpress編集部）
