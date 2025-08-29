イモト、手作りスタミナ料理披露「夏らしいメニュー」「素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】タレントのイモトアヤコが28日、自身のInstagramストーリーズを更新。スタミナのつく晩ごはんメニューを公開し、反響が寄せられている。
【写真】イモトアヤコ、家庭的な手作り夕食
イモトは「晩ごはん」とコメントを添えて自宅での食事風景を公開。うなぎときゅうりを使った「うなきゅう」や、長ネギと肉を使用した汁物などが並んだ、家庭的な食卓の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「うなぎ料理いいですね」「スタミナがつきそう」「手作り素晴らしい」「夏らしいメニュー」「家庭的で素敵」「料理上手」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆イモトアヤコ、うなぎ＆きゅうりの手作り夕食を紹介
