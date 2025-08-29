ディズニーストアに、ハロウィーンをテーマにした新コレクション「DISNEY HALLOWEEN」と「DISNEY VILLAINS」が登場！

仮装を楽しむ「ミッキーマウス」や「くまのプーさん」のほか、「ディズニーヴィランズ」も登場する、ハロウィーンを盛り上げる新コレクションです☆

ディズニーストア「DISNEY HALLOWEEN(ディズニーハロウィーン)／DISNEY VILLAINS(ディズニーヴィランズ)」

発売日：2025年9月2日（火）より順次

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL：http://disneystore.jp/halloween/2025/

ディズニーストアから、ハロウィーンシーズンを彩る新コレクションが2025年も登場。

仮装を楽しむ「ミッキーマウス」たちをデザインした「DISNEY HALLOWEEN」と、「ディズニーヴィランズ」の妖しい魅力が詰まった「DISNEY VILLAINS」が展開されます。

コレクションには、定番の仮装コスチュームのぬいぐるみに加え、「ディズニーヴィランズ」のアクセサリーやファッションアイテムなが豊富にラインナップ☆

DISNEY HALLOWEEN(ディズニーハロウィーン)

「ミッキー＆フレンズ」や「スティッチ」「くまのプーさん」グッズなどが展開される「DISNEY HALLOWEEN」コレクション。

ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、仮装を楽しむキャラクターのコスチュームと表情がハロウィーン気分を盛り上げます。

ガイコツ風のコスチュームで、頬に手をあてて叫んでいるようなポーズの「ミッキーマウス」や、黒ネコのコスチュームを身にまとい、ちょっぴり怖がっているような表情で寄り添う「チップ＆デール」など、この時期ならではなキャラクターのキュートな姿がポイントです。

毎年恒例のお菓子は、ミッキーフェイスをモチーフにしたかぼちゃのバッグ入りお菓子や焼きチョコレートなどを販売。

そのほか、全6種のシークレットキーチェーン、キャラクターをモチーフにしたかぼちゃの総柄半袖シャツ、「Spirit Jersey」の長袖Tシャツに加え、おばけやかぼちゃなどハロウィーン限定コスチュームの「うるぽちゃちゃん」なども登場します☆

プーさん ぬいぐるみ 仮装 DISNEY HALLOWEEN

価格：4,000円 (税込)

サイズ：約高さ27×幅20×奥行き18cm

頭にちょこんとのったかぼちゃ風の帽子がお似合いな、ハロウィーン仮装を楽しむ「くまのプーさん」のぬいぐるみ。

スプーキーな顔付きコスチュームを着た「くまのプーさん」が、両手を上にあげて、“わあ！”とおどかしポーズをとっています。

ほっぺを染めたにっこりスマイルに、ハロウィーンをみんなと過ごせる嬉しさがあふれたぬいぐるみです。

チップ＆デール ショルダーバッグ フェイス チャーム付き DISNEY HALLOWEEN

価格：4,900円 (税込)

サイズ：約高さ17×幅17.5×奥行き15.5cm／しっぽ 全長約11cm

ショルダー部分 約68〜118cm ※調節可能

キーホルダー 全長約14.5cm／キャラクター 約高さ12×幅11×奥行き6.8cm

黒猫の顔付きフードをかぶった「チップ」と「デール」のチャーム付きぬいぐるみ風ショルダーバッグ。

なにかを怖がっているような表情から、ドキドキする気持ちが伝わってきます！

「チップ」と「デール」それぞれが着ている黒猫コスチュームは、目の色が異なるのもポイントです。

【Spirit Jersey】ミッキー＆フレンズ 長袖Tシャツ Disney Halloween

価格：13,200円 (税込)

サイズ：Lサイズ、XLサイズ

※LサイズはUSのSサイズ、XLサイズはUSのMサイズに相当します。タグには日本サイズとUSサイズの両方が記載されています

「ミッキー＆フレンズ」のハロウィーンデザインを使用した、アメリカのディズニーランドでお馴染み「Spirit Jersey (スピリットジャージー)」の長袖Tシャツ。

仮装したキャラクターが“HAPPY HALLOWEEN”の文字をますます雰囲気たっぷりに彩ります。

背面ロゴとフロントのワンポイントに使用された、ぷっくり盛り上がった発泡プリントがユニークです。

ミッキー＆フレンズ シークレットキーホルダー ダイカット DISNEY HALLOWEEN

価格：700円 (税込) ※ランダム封入

パッケージサイズ：約縦8×横8×厚み1cm

「ミッキー＆フレンズ」をデザインしたシークレットキーホルダーが登場。

デザインは「ミッキーマウス」が2種、「ミニーマウス」

「ドナルドダック」「グーフィー」「プルート」がそれぞれ1種の全6種類です。

プレートの形もカボチャやオバケ、クモの巣などハロウィーンらしい形になっています☆

ベイマックス ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん ハロウィーン

価格：1,500円 (税込)

サイズ：約高さ13×幅10×奥行き6.5cm

ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」に、ハロウィーン仕様の「ベイマックス」が登場。

かぼちゃパンツを履いた「ベイマックス」の頭の上には「ベイマックス」によく似たかぼちゃをのせています。

“Boo！(ばあ！)”の声が聞こえてきそうな、両手をあげたポーズもかわいい☆

プーさん ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん ハロウィーン

価格：1,500円 (税込)

サイズ：約高さ12×幅10×奥行き8cm

右手にキャンディーを持った白いおばけコスチュームを脱がせてみると、正体は「くまのプーさん」プーさん！

ばれてしまってちょっと困った顔をしています。

お馴染みの赤色Tシャツから衣装チェンジした、ハロウィーンらしい色をしたTシャツにも注目です。

チップ ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん ハロウィーン

価格：1,500円 (税込)

サイズ：約高さ11.5×幅10×奥行き8cm

ハロウィーンらしい色の蝶ネクタイでおめかししている、真っ白おばけの「チップ」

白いおばけコスチュームを脱がせてみると、おどかし大成功にウィンクしている「チップ」が登場します。

別売りの「チップ」たちと一緒に飾ってハロウィーンを楽しめるグッズです。

デール ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん ハロウィーン

価格：1,500円 (税込)

サイズ：約高さ11.5×幅9×奥行き8cm

オレンジの蝶ネクタイでおめかしした、真っ白おばけの「デール」

おばけコスチュームを脱がせると、おどかし大成功にウィンクしている「デール」がお目見え☆

2WAYで楽しめる、遊び心あふれる「うるぽちゃちゃん」です。

DISNEY VILLAINS(ディズニーヴィランズ)

ハロウィーンシーズンを盛り上げる、「ディズニーヴィランズ」をモチーフにした新コレクション「DISNEY VILLAINS」

シックな色合いで大人っぽく、刺しゅうやパーツなどの細部にもこだわった、ディズニーヴィランズの妖しい魅力が詰まったグッズが揃います。

キャラクターの特徴的なモチーフを取り入れたアクセサリーや、ハイヒールデザインのキーチェーンが新登場。

クリア窓付きポーチは、お気に入りのぬいぐるみなどを入れて持ち運ぶこともでき、楽しいおでかけのお供にぴったりなグッズです。

さらに、『ヘラクレス』に登場する「ハデス」が主役のファッションアイテムも多数展開。

ブルゾン、半袖シャツ、ハットなど、ハデスの放つ不気味でダークな雰囲気を堪能できます。

ぬいぐるみキーチェーンは、『眠れる森の美女』に登場するドラゴンの姿をした「マレフィセント」や、『アラジン』に登場する魔人「ジャファー」のほか、個性豊かなヴィランズの手下たちもラインナップ。

作品から飛び出してきたような、今にも動き出しそうな躍動感あふれるデザインです。

ふしぎの国のアリス ポーチ ストラップ付き クリア窓 DISNEY VILLAINS

価格：3,500円 (税込)

サイズ：約高さ17.5×幅13×奥行き6cm

ストラップ 約長さ23cm

『ふしぎの国のアリス』のディズニーヴィランズ「ハートの女王」をイメージしたポーチ。

片面がクリア窓になった、見せる収納を楽しめるポーチです。

塗りかけのバラの花やトランプカードがデザインされ、中に収納したアイテムをディズニーの悪役らしくクールに彩ります！

リトル・マーメイド ポーチ ストラップ付き クリア窓 DISNEY VILLAINS

価格：3,500円 (税込)

サイズ：約高さ17.5×幅13×奥行き6cm

ストラップ 約長さ25cm

『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ「アースラ」をイメージしたポーチ。

「アースラ」にまつわるモチーフや手下の「フロットサム」「ジェットサム」がデザインされています。

「アースラ」の足をモチーフにしたストラップもポイントです。

ライオン・キング ポーチ ストラップ付き クリア窓 DISNEY VILLAINS

価格：3,500円 (税込)

サイズ：約高さ17.5×幅13×奥行き6cm

ストラップ 約長さ23.5cm

『ライオン・キング』のディズニーヴィランズ「スカー」をイメージした、中に収納したアイテムを妖しく彩るポーチ。

鋭い爪のある「スカー」の手やハイエナの「シェンジ」「バンザイ」「エド」がデザインされています。

スカーのしっぽをモチーフにしたストラップ付きです。

眠れる森の美女 ポーチ ストラップ付き クリア窓 DISNEY VILLAINS

価格：3,500円 (税込)

サイズ：約高さ17.5×幅13×奥行き6cm(装飾部分を除く)

ストラップ 約長さ24cm

いばらをモチーフにしたストラップも付いた、『眠れる森の美女』の「マレフィセント」をイメージしたポーチ。

透けて見える内生地は「マレフィセント」や「マレフィセント・ドラゴン」を落とし込んだ美しい総柄。

キャラクターらしい配色で、世界観が見事に表現されています。

正直ジョン マルチポシェット DISNEY VILLAINS

価格：3,500円 (税込)

サイズ：約高さ42×幅22×奥行き18cm

ショルダー部分 約73〜142cm ※調節可能

『ピノキオ』に登場する「ギデオン」の相棒であるキツネキャラクター「正直ジョン」をデザインしたマルチポシェット。

ぬいぐるみのようなポシェットは、ふさふさとしたしっぽなど、ならではのディテールが魅力です。

作中でキャラクターが着ているアイコニックなコスチュームも細部までこだわってつくられています。

ギデオン マルチポシェット DISNEY VILLAINS

価格：3,500円 (税込)

サイズ：約高さ40×幅21×奥行き15cm

ショルダー部分 約73〜141cm ※調節可能

『ピノキオ』に登場する「ギデオン」デザインのマルチポシェット。

ショルダーストラップで肩に掛けて「ギデオン」の方を見ると、何ともいえないとろんとした表情の「ギデオン」と目が合います。

コーディネートのポイントになってくれる存在感たっぷりのグッズなので、テーマパークなど楽しいお出かけのお供にぴったりです☆

ビッグ・バッド・ウルフ マルチポシェット DISNEY VILLAINS

価格：3,500円 (税込)

サイズ：約高さ42×幅17×奥行き23cm

ショルダー部分 約72〜140cm ※調節可能

『三匹の子ぶた』に登場する悪役のオオカミ「ビッグ・バッド・ウルフ」をデザインしたマルチポシェットもラインナップ。

「ビッグ・バッド・ウルフ」が着ているコスチュームや鋭い爪、歯なども細部まで丁寧に造形されています。

「ビッグ・バッド・ウルフ」のおなか側が開口部になっており、小物を入れられます。

ハデス 半袖シャツ DISNEY VILLAINS

価格：6,900円 (税込)

サイズ：フリーサイズ

『ヘラクレス』のディズニーヴィランズ「ハデス」をデザインした、総柄の半袖シャツ。

作中シーンを切り取って並べた生地を贅沢に使った、とっておきのファッションアイテムです。

表情豊かな「ハデス」を落とし込んだ、シックな色表現でクールな仕上がりのため、頭に青い炎をたたえた「ハデス」の特徴がより引き立ちます。

ジャファー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Red Jafar as Genie DISNEY VILLAINS

価格：2,400円 (税込)

サイズ：全長 約24.5cm

キャラクター 約高さ15×幅12.5×奥行き12cm

『アラジン』に登場する、筋骨隆々とした真っ赤なボディが迫力満点な魔人へと姿を変えた「ジャファー」のぬいぐるみキーホルダー。

恐ろしい表情や特徴的なヘアスタイル、金色にきらめくアクセサリーなど、細部までこだわって作られたぬいぐるみはまるで映画の中から飛び出してきたかのよう！

マットな黒色でまとめたキーリングとナスカンがおしゃれなポイントです。

フロットサム＆ジェットサム ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY VILLAINS

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約23cm

キャラクター 約高さ13×幅8.5×奥行き12cm

左右色違いの目がミステリアスな雰囲気を漂わせる、『リトル・マーメイド』に登場するウツボキャラクター「フロットサム」と「ジェットサム」のぬいぐるみキーホルダー。

背びれやうろこ、鋭い牙など、細部までこだわって作られたぬいぐるみはまるで映画の中から飛び出してきたかのよう！

マットな黒色でまとめたキーリングとナスカンがおしゃれなポイントです。

ペイン＆パニック ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY VILLAINS

価格：4,000円 (税込)

サイズ：全長 約23cm

キャラクター 約高さ15×幅17.5×奥行き10cm

『ヘラクレス』に登場するディズニーヴィランズ「ハデス」の手下「ペイン」と「パニック」のぬいぐるみキーホルダー。

カラフルなボディやちょっぴりユーモラスな表情などもポイント。

ディズニーヴィランズの魅力が詰まった、ファンにはたまらないグッズです。

アースラがモチーフの「ANNA SUI（アナ スイ）」との共同企画グッズが登場

グッズ名・価格：

・【ANNA SUI】アースラ、フロットサム＆ジェットサム ハンドバッグ 2WAY バッグチャーム付き DISNEY VILLAINS 29,000円(税込)

・【ANNA SUI】アースラ、フロットサム＆ジェットサム ショルダーバッグ バッグチャーム付き DISNEY VILLAINS 24,000円(税込)

・【ANNA SUI】アースラ、フロットサム＆ジェットサム 財布・ウォレット DISNEY VILLAINS 24,000円(税込)

・【ANNA SUI】アースラ、フロットサム＆ジェットサム フラグメントケース DISNEY VILLAINS 19,000円(税込)

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店、ディズニー公式オンラインストア

『リトル・マーメイド』に登場する「アースラ」をモチーフに、人気ファッションブランド「ANNA SUI」と共同企画したバッグや財布などのファッションアイテムが登場。

「アースラ」をイメージしたダークなカラーに、象徴的なモチーフや手下のウツボをさりげなくデザインしました。作品の世界観を楽しめる特別感のあるグッズが揃います。

仮装を楽しむ「ミッキーマウス」たちや「ディズニーヴィランズ」にフォーカスしたハロウィーンコレクション。

ディズニーストアにて2025年9月2日より販売される「DISNEY HALLOWEEN」「DISNEY VILLAINS」の紹介でした☆

物語の世界観を楽しめるトラベルグッズ！ディズニーストア『ピーター・パン』コレクション「PETER PAN TRAVEL」 物語の世界観を楽しめるトラベルグッズ！ディズニーストア『ピーター・パン』コレクション「PETER PAN TRAVEL」 続きを見る

切り絵細工風デザインやうるぽちゃちゃんも！ディズニーストア『リメンバー・ミー』グッズ 切り絵細工風デザインやうるぽちゃちゃんも！ディズニーストア『リメンバー・ミー』グッズ 続きを見る

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 仮装を楽しむミッキーやプーさん、ヴィランズコレクション！ディズニーストア「DISNEY ハロウィーン／VILLAINS」 appeared first on Dtimes.