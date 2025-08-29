¡ÚÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢´ä°æÌÀ°¦¡¢´ä°æÀéÎç¤¬70¤Ç31°ÌÈ¯¿Ê¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤é¤Ï71¤Ç47°Ì
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡FMÁª¼ê¸¢¡¡Âè1Æü¡Ê2025Ç¯8·î28Æü¡¡ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¡¡TPC¥Ü¥¹¥È¥ó¡á6598¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢AIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè4½µ¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤ë¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê25¡áÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡¢»ÐËåÆ±ÁÈ¤Ç²ó¤Ã¤¿´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡áHonda¡Ë¤È´ä°æÀéÎç¡Ê23¡áHonda¡Ë¤¬2¥¢¥ó¥À¡¼70¤Ç²ó¤ê¡¢ÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î31°Ì¤ÇÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡AIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼»²Àï¤È¤Ê¤ë»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡á²Ö²¦¡Ë¤Ï1¥¢¥ó¥À¡¼71¤Ç¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ê22¡á¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×HD¡Ë¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê27¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¡Ê20¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¢À¾¶¿¿¿±û¡Ê23¡áÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤ÈÊÂ¤Ó47°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê24¡á¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼72¤Ç73°Ì¡£Èª²¬Æà¼Ó¡Ê26¡á¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼73¤Ç90°Ì¡£½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê26¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡Ê25¡á¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤Ï2¥ª¡¼¥Ð¡¼74¤Ç107°Ì¡£À¾Â¼Í¥ºÚ¡Ê25¡á¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤Ï4¥ª¡¼¥Ð¡¼76¤Ç133°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ê¥»¥ó¡¦¥³¡¼¥Ñ¥¹¡Ê27¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤é3¿Í¤¬7¥¢¥ó¥À¡¼65¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£