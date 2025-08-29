「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日正午現在でマクアケ<4479.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



２９日の東証グロース市場でマクアケが５日ぶりに反落。２６日取引終了後、２５年９月期単独業績の最終損益予想を２億９０００万円の黒字から３億６０００万円の黒字（前期１億３００万円の赤字）へ上方修正した。継続的に注力しているプロジェクト単価向上の各種施策が功を奏し、取扱高が堅調に推移していることに加えて、広告代行配信サービスを中心とした附随サービスの売り上げが増加していることが寄与する。この発表を受け２７日の株価は急伸した。市場では、業績回復を背景に一段の株価上昇が期待されているようだ。



出所：MINKABU PRESS