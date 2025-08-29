日本サッカー協会（JFA）は29日、大岩剛監督（53）が率いるU―22日本代表が臨むU―23アジア杯予選（来月3日開幕、ミャンマー・ヤンゴン）メンバーを発表した。U―23の大会だが、全23人を05年生まれ以降の28年ロサンゼルス五輪世代で編成。FW後藤啓介（20＝シントトロイデン）やFW塩貝健人（20＝NECナイメヘン）らが名を連ねた。

来年1月の本大会には開催国サウジアラビアを含む16チームが出場する。今予選は11組に分かれて行われ、各組首位と各組2位のうち成績上位の4チームが出場権を獲得。日本は初戦でアフガニスタン、第2戦でミャンマー、最終第3戦でクウェートと対戦する。

▽U―22日本代表メンバー

【GK】濱崎知康（明大）、小林将天（FC東京）、内山翔太（新潟）

【DF】稲垣篤志（明大）、尾崎凱琉（早大）、関富貫太（桐蔭横浜大）、小杉啓太（ユールゴールデン）、永野修都（鳥取）、土屋櫂大（川崎F）、岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）、松本遥翔（鹿島）

【MF】保田堅心（ヘンク）、菅沢凱（国士舘大）、山本丈偉（東京V）、名和田我空（G大阪）、嶋本悠大（清水）、川合徳孟（磐田）

【FW】古谷柊介（東京国際大）、塩貝健人（NECナイメヘン）、後藤啓介（シントトロイデン）、ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）、石橋瀬凪（湘南）、新川志音（鳥栖）