「節目の25歳」浜辺美波、誕生日を報告！ 親友撮影のオフショットに反響「おめでとう」「楽しんで」
俳優の浜辺美波さんは8月29日、自身のInstagramを更新。25歳の誕生日を報告しました。
【写真】浜辺美波、25歳の誕生日を報告！
この投稿にファンからは、「美波ちゃん25歳おめでとう すてきな一年にしてね」「節目の25歳楽しんでください！」「うれしい」「かわいいです」「だいすき」といった祝福の声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「すてきな一年にしてね」浜辺さんは「今年も元気に焼肉の日を迎えることができました」とつづり、4枚の写真を投稿。25歳の誕生日を報告しました。1枚目では、爽やかなチェック柄のシャツを着た浜辺さんが両手でピースサインをしたショットを公開。透明感が際立ち、とてもかわいらしい印象です。2〜4枚目では、プライベート感あふれるショットも披露しています。
「かわいくておしゃれですてき」浜辺さんは22日の投稿で、「本日8月22日より写真集『25』が発売となりました」とつづり、オフショットを公開しています。コメントでは、「かわいくておしゃれですてき」「25歳になる浜辺美波さんの美しさが詰まった豪華版」「めちゃくちゃかわいい」との声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
