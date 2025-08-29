A.B.C-Zが、9thアルバム『CRAZY ROMANTIC!』を10月29日にリリースする。

今作は、2nd EP『ROMANTIC!』の流れを継承しており、新体制よりテーマにしてきた“REVIVAL”を、より“ROMANTIC”に、そして“CRAZY”に表現した、様々な時代のカルチャーとジャンルをリバイバルした“MIXTURE REVIVAL”（ミクスチャーリバイバル）なアルバムとなっている。

また、今作には3カ月連続で配信リリースされた「Cocktail」「すれ違う笑顔 さよならのキスを」「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」を含む全15曲を収録予定。特典映像には、今年の夏に行った『A.B.C-Z CONNECTION Vol.1（A.B.C-Z パート収録予定）』などが収められる。

さらに、完全数量限定盤としてメンバーソロデザインの短冊CDも同時にリリース。同作は80cmアルバム（パッケージサイズが80cmでCDは通常サイズ）と、“CRAZY”なサイズのアルバムとなっている。

なお、11月からのツアータイトルもアルバムと連動し、『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』となることが発表されている。

（文＝リアルサウンド編集部）