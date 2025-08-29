ＱＬＳＨＤが後場急伸、株主優待制度を変更し中間優待の新設など発表

ＱＬＳホールディングス<7075.T>が後場急伸している。正午ごろに株主優待制度を変更すると発表しており、好材料視されている。



現行制度では毎年３月末日時点で５００株以上を１年以上継続保有する株主を対象に、保有株数５００株以上１０００株未満でＱＵＯカード５０００円分、１０００株以上で同１万円分を贈呈していたが、中間優待を新設することに加えて、継続保有期間の要件を半年以上に変更。更に、優待品もデジタルギフトに変更する。変更後は、毎年３月末日及び９月末日時点で５００株以上を半年以上保有する株主を対象に、保有株数５００株以上１０００株未満でデジタルギフト５０００円分（年１万円分）、１０００株以上で同１万円分（同２万円分）を贈呈する。なお、２５年９月末日時点の株主を対象とする優待に関しては、継続保有期間要件を適用せずに５００株以上１０００株未満でＱＵＯカード５０００円分、１０００株以上で同１万円分を贈呈する。



出所：MINKABU PRESS