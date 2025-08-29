28日、都内で行われたアイドルフェス「クロフェス2025」のプレス発表会に、総合プロデューサーを務める安田大サーカスのクロちゃん（48）らが登壇した。

【映像】「クロフェス」プレス発表会、大喜利の様子

今年で6回目を迎える「クロフェス」では、ゲストMCとして高橋みなみ（34）、矢口真里（42）、王林（27）が登場する。また、スペシャルライブとして、期間限定で再結成し活動中の「メロン記念日」も出演する。

クロちゃん「9月14日（日）にライブをやってくれますし、しかもね『メロン記念日』ただ出るだけじゃありませんよ。矢口真里ちゃんと絡んでもらおうと思います」

また発表会では、クロちゃんがプロデュースしてきた「豆柴の大群」と、ネット配信で共演している「花いろは」が、大喜利で対決した。

クロちゃんが「クロフェス」終わりに必ずやるルーティンというお題に対し、「花いろは」の穂積りんかは次のように答えた。

穂積「クロフェスで見つけた好みのアイドルを口説きに行く」

クロちゃん「その年その年で、ああこの子かわいいなとか思う子を見つけたりもするけど、アイドルとは俺、恋愛禁止なんで、もしもそうだったら辞めてもらってから付き合います」

続けて、「豆柴の大群」のレオナエンパイアは次のように回答した。

レオナエンパイア「X JAPANをめっちゃ聴く」「やっぱりアイドルさんって、基本かわいい曲とか、やっぱり見た目とかもかわいいですし。かわいいが多いから、かわいいにそれはもう大満足しちゃって。もういいわと、終わったらすぐX JAPANさん聴いて、もうロックになる感じですかね〜」

（『ABEMA Morning』より）