ドジャースは134試合を消化時点で77勝57敗でナ・リーグ西地区首位をキープ。2位のパドレスとはゲーム差わずか2と激しい争いを繰り広げている。そんななか、現地メディアが怪我人の回復状況に言及しており、勝負の9月に入るなかキープレーヤーが続々と復帰を果たすとしている。

■スコット、イエーツらはすでに復帰

地元メディア『ドジャース・ネーション』は28日（日本時間29日）、ドジャースの最新の怪我人の状況を伝える記事を掲載。直近ではタナー・スコット投手、カービー・イエーツ投手、エンリケ・ヘルナンデス内野手らが戦列に復帰したなか、それに続く選手たちに触れている。

MLBのアクティブ・ロースターが26人から28人に拡大される9月1日（同2日）からの復帰が見込まれるのがキム・へソン内野手。ポスティングシステムで韓国から加わった26歳は、内外野を守れるユーティリティーさと俊足を売りに、58試合に出場し打率.304を記録するなど貴重な役割を果たしてきた。

左肩の炎症により7月29日（同30日）に故障者リスト（IL）入りしていたキム・へソンは3Aで復帰に向けてリハビリ中だが、左翼守備もこなすなど新たなオプションの可能性が。デーブ・ロバーツ監督も「へソンが二塁を守れることは分かっている」と前置きしたうえで、「彼が遊撃を守れることも分かっている。なので、彼が左翼も守ることができるようになったことで、私たちの選択肢が増えたと思う」とメジャー昇格後の起用も示唆している。

なお、キム・へソンと同日には60日間のIL入りをしていたマイケル・コペック投手も復帰が見込まれており、「彼はキムとともに9月1日にチームから召集がかかるもう一人の選手になる可能性が高い」と言及。また、27日（同28日）に打撃練習と守備練習を行ったというマックス・マンシー内野手も「来週にチームのピッツバーグとボルチモアの遠征へ復帰する予定だ」と9月2日（同3日）からのパイレーツ戦で戦列に戻ってくると見ている。

悩みの種となっていた怪我人が続々と戦列に戻りつつあるドジャース。パドレスとの地区優勝争いやその先のプレーオフに向けて、9月に攻勢をかけることができるか。