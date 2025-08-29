¡Ö»ä¤âÊ¿À®1·å¥¬¥Á¥Ð¥Ð¥¢¡ª¡×¤æ¤¤Ý¤è¡¢¹â¹»»þÂå¤Îvine¸ø³«¤Ë¡ÖJk¤·²á¤®¤À¤íw¡×¡Ö¥¨¥â²á¤®¡×¤ÎÀ¼¡ª
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡ÊÌÚÂ¼Í´õ¡Ë¤æ¤¤Ý¤è¤µ¤ó¤Ï8·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹â¹»»þÂå¤Ë»£¤Ã¤¿Æ°²è¶¦Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖVine¡×¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤æ¤¤Ý¤è¡¢¹â¹»»þÂå¤Îvine¸ø³«¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖJk¤·²á¤®¤À¤íw¡×¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¡Ö¥¨¥â²á¤®¤ë¡×¡Ö¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤¬À¸¤¤ë²½ÀÐ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¤æ¤¤Ý¤è¤Ã¤Æ²¿ºÐ¡Ä¾Ð¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´Ñ¤Æ¤¿¤Ê¤¡¡×¡Övine²û¤«¤·²á¤®¾Ð¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥ï¥¤¥¤¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö²è¼Á¤«¤é¹¥¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤æ¤¤Ý¤è¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤âÊ¿À®1·å¥¬¥Á¥Ð¥Ð¥¢¡ª¹â¹»À¸³è¡¢vine¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¤æ¤¤Ý¤è¤µ¤ó¤¬Í§¿Í¤¿¤Á¤È»£¤Ã¤¿±ÇÁü¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¡£¤¹¤Æ¤¤ÊÀÄ½Õ»þÂå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶áÆæ¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤æ¤¤Ý¤è¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÊ¿À®1·å¥¬¥Á¥Ð¥Ð¥¢¤Ã¤Æ²¿⁉Ë«¤á¸ÀÍÕ¡©¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶áÆæ¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÊ¿À®¤ò²û¤«¤·¤à¤¿¤á¤Î¤¿¤À¤Î¹ç¸ÀÍÕ¡×¡Ö¤æ¤¤Á¤ã¤ó»ä¤âÃç´Ö¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤¤Ý¤è¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¹â¹»»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
