DIR EN GREYのToshiyaが自身のInstagramを更新し、BUCK-TICKの樋口豊との2ショットを投稿した。

【写真】顔を寄せ合い、笑顔でピースするBUCK-TICK樋口豊とDIR EN GREYのToshiya

■Toshiya「相変わらず優しく素敵な大先輩でした」

Toshiyaは「昨晩はお忙しい中BUCK-TICKのユータさんがお時間作って下さり、ツアーお疲れ様会やってきました。相変わらず優しく素敵な大先輩でした。また、近々宜しくお願いします～」というメッセージを綴り、樋口との2ショットを公開。

ふたりの“素”が感じられるリラックスした雰囲気の投稿にSNSでは「ユータさんの優しさが滲み出ていますね」「本当に大好きで仲良しなのが伝わってきます」「素敵なツーショットありがとうございます︎」といった声が集まっている。

■写真：BUCK-TICK樋口がToshiyaの肩に手を乗せ、笑顔を見せる

■Toshiyaの誕生日にも樋口が祝福に駆けつける

Toshiyaと樋口の2ショットは以前にも披露された。Toshiyaが自身の誕生日である3月31日に生配信を行った後、樋口が駆けつけ、誕生日を祝ってもらったことを4月1日に報告。

Toshiyaは「ユータさんはベースプレイも本当に素晴らしいのですが、自分はユータさんの人間性がとても好きです。誰よりも優しく、そして自分に厳しい素敵な先輩で、いつも勉強させてもらってます。やっぱりBUCK-TICKのメンバーさんは偉大な人達…素敵な時間、素敵な誕生日をありがとうございました。」という感謝の気持ちを記して、体を寄せ合った2ショットを披露した。

■写真：ピースする樋口に体を寄せて微笑むToshiya