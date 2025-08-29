13時の日経平均は103円安の4万2725円、ファストリが44.57円押し下げ 13時の日経平均は103円安の4万2725円、ファストリが44.57円押し下げ

29日13時現在の日経平均株価は前日比103.49円（-0.24％）安の4万2725.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は743、値下がりは798、変わらずは74。



日経平均マイナス寄与度は44.57円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が19.25円、ファナック <6954>が11.14円、トヨタ <7203>が7.51円、ソニーＧ <6758>が7.43円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を23.30円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が12.32円、中外薬 <4519>が11.85円、アドテスト <6857>が10.80円、電通グループ <4324>が7.26円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、パルプ・紙、卸売、繊維と続く。値下がり上位には小売、輸送用機器、電気・ガスが並んでいる。



※13時0分1秒時点



株探ニュース

