8月31日(日)夜6時30分放送「世界のスター311人がガチ選出 一流が目撃！スポーツ衝撃の瞬間ランキング」大谷翔平「二刀流伝説」に一流が選ぶ「スポーツ世紀の大逆転」！日本中が沸いた大相撲「優勝決定戦」名勝負No.1は！？

現役メジャーリーガー＆日本の一流アスリートが目撃した

大谷翔平「二刀流」伝説

五輪メダリスト＆日本のトッププロが選ぶスポーツ世紀の大逆転

日本中が沸いた大相撲「優勝決定戦」の名勝負No.1は！？

テレ東では８月３１日（日）夜６時３０分から「世界のスター311人がガチ選出 一流が目撃！スポーツ衝撃の瞬間ランキング」を放送します。

スタッフが世界中を飛び回り、300人を超えるスターたちにガチインタビュー！一流アスリートたちが本気で震えた「衝撃の瞬間」をランキング形式で紹介します。

番組では衝撃のシーンだけでなく本人や関係者が当時を振り返るインタビューも多数収録。これまで語られなかった秘話や裏話が次々と明かされます。

スタジオには加藤浩次、小木博明（おぎやはぎ）、佐々木久美といったスポーツ好きの出演者に加え、女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里、プロ野球＆MLBで活躍した松井稼頭央の一流たちも登場。世界で輝くスターが本気で選ぶ名場面に、あなたも心震えること間違いなし！暑いこの夏にさらに胸がアツくなる本番組をお見逃しなく！

現役メジャーリーガーやメダリストも驚愕！大谷翔平 「二刀流伝説」

今や“世界の大谷”として存在感を放つロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平。これまでに残してきた数々の「二刀流伝説」を「高校・プロ野球・日本代表編」「ＭＬＢ編」で大放出！プロ野球選手や五輪メダリストら一流のスターたちが心震えた「二刀流伝説」1位は果たして？「日本最速記録165km/h」や「先発投手先頭打者初球ホームラン」など、数々の“伝説”を現場で目の当たりにしてきたチームメイトや、対戦相手しか知らない㊙️エピソードをぶっちゃけます。

さらに今回はアーロン・ジャッジ（ヤンキース）やフレディ・フリーマン（ドジャース）をはじめとするバリバリ現役のメジャーリーガー３７人へのインタビューも実現！「歓喜のWBC」や「伝説のダブルヘッダー」など、何度見ても胸が熱くなる名場面は必見です！

アーロン・ジャッジ（ヤンキース）

フレディ・フリーマン（ドジャース）

松井稼頭央

加藤浩次（左）小木博明（右）

日本が！世界が！一流スターも大熱狂の「世紀の大逆転ランキング」

「世紀の大逆転ランキング」と題し、一流たちが選んだ「大逆転劇」の数々をランキングでご紹介！今見ても鳥肌が立つ痛快な大逆転シーンが次々登場します。

世界が驚愕したラグビーＷ杯「ブライトンの奇跡」や「パリ五輪体操団体金メダル」その大逆転劇の裏側を本人たちが大告白。オリンピック金メダリスト体操・内村航平はリオ五輪での大逆転金メダルを決めた鉄棒の着地間際に、衝撃のアクシデントに見舞われていた！？元ＮＢＡプレーヤー渡邊雄太らスターたちが選んだ「大逆転劇」No.1は果たして？



体操・内村航平

バスケットボール・渡邊雄太

名勝負の連続！一流たちの心を震わせた大相撲「優勝決定戦」ランキング

大相撲・若貴兄弟対決や稀勢の里の大ケガからの大逆転など、語り継がれる名勝負が生まれてきた大相撲「優勝決定戦」。そんな数々のドラマの中から、現役＆OB力士さらに一流アスリートたちが名勝負を選出！何度見ても手に汗握る一番にはスタジオも騒然！スターたちが選んだ名勝負トップ３とは！？



競技の垣根を越え、世界のスターたち目撃＆ガチが選んだ「衝撃の瞬間」をお楽しみに！



≪番組概要≫

【タイトル】

「世界のスター３１１人がガチ選出 一流が目撃！スポーツ衝撃の瞬間ランキング」

【放送日時】

２０２５年８月３１日（日）夜６時３０分～

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【出演者】

司会：加藤浩次

進行：松澤亜海（テレビ東京アナウンサー）

ゲスト：小木博明（おぎやはぎ）、佐々木久美

アスリートゲスト：松井稼頭央 、吉田沙保里

【公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/ichiryugamokugeki/

【公式X】

@tvtokyosports https://x.com/tvtokyosports