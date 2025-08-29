【ハローキティ アイランドアドベンチャー ギフトボックスエディション】 11月27日 発売予定 価格：8,200円

Sunblinkとサンリオは、Nintendo Switch用癒し系ライフシミュレーション「ハローキティ アイランドアドベンチャー ギフトボックスエディション」を11月27日に発売する。価格は8,200円。

「ハローキティ アイランドアドベンチャー」は、広大かつ探索可能な世界で、クラフトやデコレーションなど「癒し系」の定番要素を楽しめるシミュレーションゲーム。2023年にApple Arcade向けにリリースされ、その後発売されたNintendo Switch、PC版は30日間でデジタル販売本数50万本を突破している。

今回、ゲーム本編に加えクラフトバンドルなど300種類以上のユニークなアイテム、限定コレクションカードセット、両面印刷のプレミアムポスターなど様々な特典が同梱する「ギフトボックスエディション」がNintendo Switch専用ソフトとして発売されることが決定。各店舗にて予約受付も開始した。

パッケージ

コレクターズボックスに収納されて提供

ゲーム本編デラックススターターとクラフトバンドルなど300種類以上のユニークなアイテムと報酬

生き物とお魚のガイドブック

トップハットの思い出フォトカードセット

両面印刷のプレミアムポスター

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. USED UNDER LICENSE.

(C) 2025 SUNBLINK