通勤服なに着る？→【GU】で解決！ 大人の即戦力♡「上品キュロッツ」

まだまだ暑いけれど、通勤服はそろそろ次の季節を意識したいところ。そんな大人女性には、きれい見えしながら楽に過ごせそうなキュロッツがおすすめ。美しいドレープ感のある【GU（ジーユー）】のキュロッツなら、大人のデイリーコーデにすんなり馴染んでくれそうです。シワになりにくいイージーケア機能も付いており、通勤服として大活躍する予感！

華やか & きれい見えが狙えるフレアシルエット

【GU】「ドレープキュロッツQ」\2,990（税込）

スカートのようにも見えるAラインのシルエットが特徴のキュロッツ。ほどよく広がるシルエットながら、フロントタック入りでウエストまわりはすっきり。公式サイトには「洗濯してもしわになりにくく、お手入れが簡単」とあり、通勤や毎日のコーデで頼りになりそうです。トレンドカラーのダークブラウンに加えて、ブラック・ナチュラル・オリーブというシックな色展開も大人女性には嬉しいポイント。

ブラック × ブラウンでクールな大人コーデに

スタッフのMarinaさんが「#オフィスカジュアル」として提案しているのは、色違いのブラックを着用したスタイリング。膝下丈でコーデに程よい抜け感を与えてくれるキュロッツは、まだ暑さが続く今の時期にぴったり。かっちりとしたテーラードカラーのベストを合わせれば、大人の品格が漂うクールな着こなしに。暗めのトーンで重たくなりすぎないよう、足元にはヌーディーなベージュのシューズを合わせるのがベター。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M