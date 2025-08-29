2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催を予定している『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が追加情報を発表した。

『TGC 北九州 2025』

人気ダンス&ボーカルグループFANTASTICSがTGC北九州初登場！

大注目のメインアーティストとして、TGC北九州に初登場となる人気ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの出演が追加決定した。なお、メンバーの瀬口黎弥は福岡県出身であり、地元でのステージに期待が高まっている。

さらに、「W TOKYO × LDH JAPAN 地方創生プロジェクト（※）」の一環として、地元・学校法人 常磐学園 常磐高等学校 ダンス部「TLovlemaKers（トラブルメーカーズ）」とのスペシャルコラボレーションも決定。本日2025年8月28日（木）、同校にてダンス部の生徒たちへサプライズで発表が行われた。

生徒たちは今後、LDH JAPANが運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターによる直接指導を受けながら、FANTASTICSとのリハーサルに参加し、TGC北九州本番当日には、FANTASTICSとともにスペシャルコラボレーションパフォーマンスを披露する予定となっている。

©︎TGC 北九州 2025

来週に体育大会を控え、夕暮れの茜色に染まる校庭には、小麦色に日焼けした学生たちが次々と集まり始めていた。放課後、先生の呼びかけで教室に集められたダンス部の生徒たちは、スクリーンに映し出された「サプライズ発表があります…」という文字に静かにざわめく。

教室には、先生が選んだ不思議なBGMが流れ始め、独特な空気に包まれる中、続いてスクリーンに表示されたのは「TGC北九州への出演が決定！」という言葉だった。

©︎TGC 北九州 2025

さらに、FANTASTICSからのサプライズビデオメッセージが披露されると、教室は一気に歓喜の渦に包まれ、思わず涙を流す生徒の姿も見られた。

予期せぬ発表に心を揺さぶられた生徒たちは、ステージへの想いを胸に刻みながら、その瞬間を噛み締めていた。

©︎TGC 北九州 2025

＜FANTASTICSからのビデオメッセージ＞※一部抜粋

こんにちは、FANTASTICSです！この度『TGC 北九州 2025』に、僕たちFANTASTICSが出演することになりました。そして今回、学校法人 常磐学園 常磐高等学校ダンス部の皆さんには、僕たちのアーティストライブで一緒に踊っていただきたいと思います！僕たちも当日に向けて一生懸命準備するので、いいパフォーマンスができるように一緒に頑張っていきましょう！（福岡県出身の瀬口黎弥より）「北九州魂、ちかっぱみせんといかんばい！」

サプライズ発表を終えて、部長の久保壮真（くぼ・そうま／3年生）さん（写真下、中央）は「驚きと喜びとが一気にきて、頭の整理が追いついていない。皆の反応の通り、TGCは毎年実際に行っている人もいて、有名な舞台なので、そこに出演させていただけることは本当に有難い。出演するからにはしっかりいいパフォーマンスができるように、楽しみつつも、精一杯頑張っていきたい。」と意気込みを語り、副部長の増原由奈（ますはら・ゆな／3年生）さんは「TGC北九州にはこれまでに何度も行っていて、他の学校のダンス部がTGC北九州のステージで輝いている姿もみていて、ずっと羨ましかった。高校最後となる3年生のタイミングで憧れていた舞台に立てることが本当に嬉しい。」と喜びを噛み締めた。

最後には先生より、「本当に夢の舞台だと思う。生きていてそうそうない機会だと思うし、この経験をしっかり味わって欲しいなと思うので、練習から当日まで、本気で頑張りましょう！」とエールが贈られた。

2018年4月〜6月に開催された「夢者修行 FANTASTIC 9」では、全国33会場78公演で約7.5万人を動員。デビュー前から異例の規模で注目を集めたFANTASTICSは、2018年12月5日にシングル「OVER DRIVE」で正式デビューを果たした。

これまでにリリースした楽曲の多くが話題のドラマ・映画のテーマソングに起用され、2025年2月には、メンバー・八木勇征が主演を務めた映画「矢野くんの普通の日々」の主題歌「Yellow Yellow」、映画「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」の主題歌「春舞う空に願うのは」およびエンディングテーマ「魔法みたいな日々」を含む、全6曲すべてにタイアップが付いたMini Album「Dimensional Bridge」をリリースした。

さらに、2025年7月には、グループ史上最大規模となる66,000人を動員したライブ「FANTASTICS LIVE 2025 “CRAWLING BUTTERFLY” “SILENT BUTTERFLY” “RISING BUTTERFLY”」を完走。来月9月からは、全国8都市18公演を巡る単独アリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-」の開催も控えている。

そのFANTASTICSが今回、ダンスで日本一を目指す高校生・中学生の甲子園「日本高校ダンス部選手権」で3位入賞の実績を持つ、学校法人 常磐学園 常磐高等学校 ダンス部「TLovlemaKers（トラブルメーカーズ）」と、TGC北九州で1日限りのスペシャルステージを披露する。世代とジャンルを超えたパフォーマンスが創り出す、唯一無二の共演に注目が集まる。

＜W TOKYO × LDH JAPAN 地方創生プロジェクト（※）」＞

株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標「4.質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標「17.パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・LDH JAPANみんなで協力していく、という３つの軸で活動しています。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年10月11日（土） 開場12:30 開演14:00 終演18:30（予定）

●会場

西日本総合展示場新館（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席S：先行販売：13,500円、一般販売：14,000円、TGC CARD割引：10,000円 / お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

指定席A：先行販売： 8,500円、一般販売： 9,000円、TGC CARD割引： 6,000円 / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売第一弾】2025年7月19日（土）10:00から順次予約・販売開始

TGC CARD先行 ：2025年7月26日（土）10:00〜8月29日（金）23:59 ※TGC CARD割引対象

dポイントクラブ会員先行：2025年7月26日（土）10:00〜8月29日（金）23:59

※売切次第終了

【先行販売第二弾】2025年8月16日（土）10:00から販売開始

TGC公式LINE先行（第二弾）：2025年8月16日（土）10:00〜8月29日（金）23:59

プレイガイド先行：2025年8月16日（土）10:00〜8月29日（金）23:59

※売切次第終了

【一般販売】2025年8月30日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

BEA（TEL：092-712-4221） ※月〜金12:00〜16:00

●ゲストモデル

嵐莉菜、池田美優、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、生見愛瑠、希空、土方エミリ、星乃夢奈、MINAMI、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●モデル

阿部桜々、有坂心花、石川翔鈴、小國舞羽、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、谷田ラナ、中川紅葉、福山絢水、みりちゃむ 他 ※50音順

●ゲスト

今井暖大、午前0時のプリンセス、小宮璃央、郄松アロハ、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、樋口幸平、日向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、山中柔太朗、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50音順

●メインアーティスト

DXTEEN、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、マルシィ、WILD BLUE 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、宇垣美里 他 ※50音順

●公式サイト

『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト