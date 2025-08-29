【警戒】クマ撃退スプレーの携行を推奨…「新学期」に不安の声　クマが学校周辺に…子供が怖がり集団登校も　北海道・長野・神奈川で出没相次ぐ

連日、全国各地でクマの出没が相次いでいる。

生活圏で相次ぐ出没に、対策を迫られる自治体も出てきている。

また専門家に、クマ撃退スプレーについて話を聞いた。

全国各地で相次ぐクマ出没…保護者から不安の声

8月27日、北海道・上ノ国町では親子とみられる3頭のクマが悠然と道路を横断していた。

さらに、8月27日午前6時半ごろ、神奈川・伊勢原市では参道脇にある“社（やしろ）”をのぞき込むクマが出没した。

天井付近には、ハチの巣があったという。

クマは、夏休み明けで新学期を迎えた子どもたちのすぐそばで目撃された。

北海道・初山別町でクマを目撃した人：

子グマだね。これね。いやいや、ちょっとあれ…悠々と歩いている。

8月20日には、北海道・初山別村の中学校にクマが現れ、ハンターが発砲する事態となった。

周辺では、8月20日から3日間でクマの目撃情報が4件報告されている。

保護者：

家の前で遊ぶのもやめさせているし、家の中にずっといる状態だから外で遊ばせたい。早く解決してほしい。

村では、学校周辺に電気柵と防犯カメラを設置した。

さらに、8月17日に街の中心部でヒグマが目撃された江差町では、8月27日にクマの駆除訓練が行われた。

訓練では、模擬銃が使われた。

生活圏で相次ぐクマの出没に、警戒が続いている。

一方、長野・松本市でも、クマらしき動物の目撃情報が相次いでいる。

8月27日、5つの小・中学校で保護者による送迎や集団登校などの措置がとられた。

保護者：

身近で（目撃が）あると思わなかったので、怖いなと正直思いました。

保護者：

早く目撃されたクマが特定されて、見つかったらいいなと思います。（子どもは）怖がって、いつもとは違う感じで「一緒に行こうね」という感じで。

保護者からは、不安の声が上がっている。

最後の武器…クマ撃退スプレー携行と車での送迎を推奨

もし、登下校中にクマが出没した場合、子どもたちをどのようにして守ればよいのか。

専門家は、クマの対抗策となるのが、“クマ撃退スプレー”を正しく使うことだと話す。

鳥獣対策コンサルタント・石名坂豪さん：

（クマ撃退スプレーは）鉄砲を持たない一般の方にとって、身を守る最後の武器。見守り登校で保護者がいくら大人だといっても、まったくの丸腰で目の前で子どもが襲われそうになったときに、クマから子どもたちを守れるんですかと。私が仮に見守り登校するなら、最低限でもクマ撃退スプレーを持ちます。

撃退スプレーは、カプサイシンなど強い刺激物をクマに噴射する。

日本クマネットワークでは、撃退スプレーの使い方を教える動画を公開している。

風向きや天候などにもよるが、確実にスプレーを当てるには、クマが5メートル以内に近づいて来たときに、目と鼻を狙って噴射するといいとしている。

鳥獣対策コンサルタント・石名坂豪さん：

実際に、私自身もクマに向かって噴いたことがあります。ちゃんとした銘柄の製品を正しい使い方で使えば、クマの攻撃を退けることができる。

専門家はスプレーを選ぶ際は、成分の濃度や量の多さが重要だと指摘する。

さらに、登下校時に子どもの安全を確保するには、車での送迎がいいと話す。

鳥獣対策コンサルタント・石名坂豪さん：

負担は大きいが、車で登下校を送迎するのが鉄の箱で守られているので一番安全。

（「イット！」8月28日放送より）