【物色】無人のバーに侵入　スマホの明かりを頼りに白昼堂々ドロボー　事務所から現金約50万円や給料明細持ち去る　大阪市中央区

大阪市中央区のミナミで8月22日、バーの事務所に男が侵入し、スマホのライトで物色してロッカーから現金約50万円や従業員の給料明細を抜き取り逃走した。

店は無人で、入口のキーボックスから鍵を取り出して入ったとみられている。

店は被害届を出し、警察がくわしく調べている。

ロッカーにあった現金と従業員の給料明細が盗まれる

真っ昼間に、カギを掛けたはずの事務所が狙われた。

8月22日午後1時半ごろ、大阪市中央区のミナミのバーに男が現れた。

男は手に袋を提げ、スマートフォンのライトを照らし事務所を物色している。

すると、ロッカーを開け、中から封筒などを取り出し、手元の袋へと突っ込んだ。

そしてロッカーを開けたまま立ち去っていった。

店長によると、封筒に入れていた現金約50万円や従業員の給料明細などが盗まれたという。

店の入り口にあったキーボックスから鍵を取り出し侵入か

バーの店長は、「一瞬、盗難なのか分からなくて。最悪ですよね。お金だけは返してほしいです」と訴えた。

当時、店は無人で、男は店の入口に掛けられたキーボックスから何らかの方法で鍵を取り出し、侵入したとみられている。

店は被害届を提出し、警察がくわしく調べている。

