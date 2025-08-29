4人の賀来賢人が共演 新CMで個性豊かに一人四役を演じ分け
俳優の賀来賢人が、28日より順次公開の「TikTok」の新テレビCM「あなたを広げるきっかけが、流れてくる。」篇に出演する。賀来は2024年に続いての起用となり、TikTokの多彩な動画から日常の新しい選択肢を見つけていく様子を描いている。
CMのコンセプトは、TikTokで出会えるさまざまな動画が、見る人の行動やライフスタイルを広げていくというもの。賀来は、見知らぬ旅行先や生活に役立つライフハックなどに触れ、次々と新しい世界に飛び込んでいく。
CMの主役となるのは、次々に増えていく賀来。おすすめする内容に合わせて、キャラクターから服装まで、個性豊かに一人四役を描き分けている。自宅から始まり、自然豊かな山の中、洗練されたキッチン、そしてアニメの世界まで、次々に別の世界へと飛んでいくダイナミックでワクワクする演出となっている。
また、同日にはWebCM「まだまだ暑いときは」篇も公開。残暑の厳しい季節、「あっち〜」とこぼすと、部屋のさまざまな場所から個性豊かな賀来たちが登場。おもいおもいの「涼み方」を、TikTokコンテンツと共におすすめする。
