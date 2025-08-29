つるの剛士、“飲んじゃったパパ×運転する19歳長女” ドヤ顔ショットに「彼氏彼女みたい」「幸せそう！」
5児の父でタレント・つるの剛士（50）が27日、自身のインスタグラムを更新。長女・うたさん（19）の運転姿を公開し、娘の運転で帰宅できることを自慢した。
【動画】「彼氏彼女みたい」飲んじゃったつるの剛士×運転する長女の親子ショット
つるのは「飲んじゃったパパ 娘の運転で帰れる優越感。ドヤ」とつづり、助手席から長女が運転する姿を自撮り。父のために運転する長女と、そんな優しい長女をドヤ顔で自慢する父の仲むつまじい親子ショットを披露している。
この投稿にファンからは「うーちゃんの運転に浸るつるのパパ！幸せそう！」「あんなに小さかったうーちゃんが運転してるのなんだか不思議」「幸せが過ぎますね〜」「彼氏彼女みたいですね」などと、うたさんの成長した姿に感動するコメントが寄せられた。
