NCT¡¦¥Ø¥Á¥ã¥ó¡¢¡È¿À¤Î¼«Ê¬¡É¤ÈÂÐÌÌ¡©½é¥½¥íAL¡ØTASTE¡Ù±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤ËÃíÌÜ
NCT¡¦¥Ø¥Á¥ã¥ó¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTASTE¡Ù¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥Á¥ã¥ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò´®Ç½¡ª
8·î29Æü¡¢NCT¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡ÖTASTE OF SUN¡×¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¡É¥Ø¥Á¥ã¥ó¤¬°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÈÆâÌÌ¤Î¿À¡É¥Ø¥Á¥ã¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¡¢°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤òÉÁ¤¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤´ñÌ¯¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¥Ø¥Á¥ã¥ó¤¬¡¢¶öÁ³¡¢ÀöÌÌÂæ¤ÎÇÓ¿å¸ý±Û¤·¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡ÈÆâÌÌ¤Î¿À¡É¥Ø¥Á¥ã¥ó¤òÈ¯¸«¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÆâÌÌ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ìËÜ¤Î±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¿¼¤¤Í¾±¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ï¡ÖÆâ¤Ê¤ë¸÷¤Ï·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤ò´°À®¤µ¤»¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Î°ìÉô¤âÁÞÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ø¥Á¥ã¥ó½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¤Ï¡È¸÷¡É¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡ÈÆâÌÌ¤Î¿À¡É¤ò¡ÈÂÀÍÛ¤Î¿À¡É¤È¤·¤ÆÀßÄê¡£Ãë¡¦Ìë¡¦ÌëÌÀ¤±¤È¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥Ø¥Á¥ã¥ó¤Î»Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¡È¿Í´Ö¡É¥Ø¥Á¥ã¥ó¤È¡ÈÆâÌÌ¤Î¿À¡É¥Ø¥Á¥ã¥ó¤òÂÐÈæ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥é¡¼¤È¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë±é½Ð¤ä2D¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¤òÍÑ¤¤¡¢´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£
1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTASTE¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCRZY¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄR&B¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÁ´11¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ø¥Á¥ã¥ó¤Î²»³ÚÅª¤Ê¡È¥Æ¥¤¥¹¥È¡á¼ñ¸þ¡É¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦°ÕÌ£¤È¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿²»³Ú¤ò¡ÈÌ£¤ï¤¦¡É¤È¤¤¤¦Æó½Å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥Á¥ã¥ó¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTASTE¡Ù¤Ï¡¢9·î8Æü18»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ø¥Á¥ã¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯6·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥¯¡£2013Ç¯¤ËSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£2016Ç¯7·î¡¢NCT 127¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤ÏNCT DREAM¡¢NCT U¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÂçÂÎ¤Î¶Ê¤ÎÆ³ÆþÉô¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÏSHINee¤Î¥Æ¥ß¥ó¡£