「シャッフルアイランド」で話題の伊藤桃々、美ヒップちらりバックショットに反響「可愛い」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/08/29】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」（毎週木曜よる10時〜）に出演した伊藤桃々が28日、自身のInstagramを更新。夕日をバックにしたバックショットを公開し、反響が寄せられている。
伊藤は「とっても楽しいSummer過ごさせていただきました」と充実した夏を振り返り、「みんな毎週見てくれてありがとう」と同日最終回を迎えた番組の視聴者へ感謝を表明。紫色の水着に白いレース素材のワンピースを合わせ、美しい背中とヒップラインが際立つバックショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「後ろ姿も美しい」「桃ちゃんが1番最高でした」「水着似合ってる」「桃ちゃんしか勝たん」といった声が上がっている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
