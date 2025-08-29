“エリマリ姉妹”Erika＆百瀬まりな、水着＆ランジェリー姿で密着「FRIDAY」表紙登場
【モデルプレス＝2025/08/29】“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりなが、8月29日発売の「FRIDAY」（講談社）表紙と巻頭グラビアに登場。水着やランジェリー姿で密着した姿も披露している
【写真】“エリマリ姉妹”、美ボディ際立つ表紙
今号では「奇跡の美人姉妹」“エリマリ”を異例のボリュームで特集。2025年度に「FRIDAY」デジタル写真集の売り上げNo.1を記録するなど、無敵の姉妹が、表紙・巻頭の13ページに登場するまた、初のメイキングDVDはボリュームの56分。約6年ぶりのグラビア復活で世界中を沸かせた姉妹を独占できるような1冊となっている。
さらに、初表紙を記念して、姉妹のオンラインサイン会を実施。「FRDAY」に2人からの直筆サインが記入されたり、メッセージ動画がついたりと、特別な特典が予定されている。（modelpress編集部）
