Hey! Say! JUMP薮宏太、中島裕翔グループ卒業発表後にX更新「この場で何かを発信することはすごく迷いましたが」
【モデルプレス＝2025/08/29】Hey! Say! JUMPの薮宏太が28日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日に中島裕翔がグループからの卒業を発表したことを受け、想いをつづった。
【写真】JUMP薮宏太、中島卒業発表後の初投稿
薮は「いつも応援ありがとうございます！」と切り出し「応援してくれてるファンの方以外の皆さんも見て下さってるこの場で何かを発信することはすごく迷いましたがとにかく目の前のことを誠心誠意頑張ります！」と報告。また「そしてまだまだ実現したいことが山ほどあります！これからも応援よろしくお願いします」と呼びかけた。
中島は28日、同日をもってHey! Say! JUMPを卒業することを発表。所属事務所は「自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」と説明し、今後については「まずは俳優活動に専念する予定です」と伝えた。なお、Hey! Say! JUMPが8月31日に出演する「a-nation 2025」は7人での出演となる。
メンバーからもコメントを発表し「20周年が目前に迫った今、チームとして、ファンの皆様への恩返しや、周年に向け目標にしたいことが具体的になってきました」と続け、「打合せを行っている中で、中島から、今後はグループとしての活動ではなく、俳優としての活動に専念したいという思いを受けました」と経緯を伝えていた。なお、薮のほか、有岡大貴もThreads（スレッズ）にて「これから皆でやりたい事、達成したい目標もたくさんあるよ！！20周年も、その先もいろんな景色を見に行こうね！」とファンに呼びかける内容を投稿している。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1961059110285406638
