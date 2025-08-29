南沙良と出口夏希がW主演を務める映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』の公開日が 2026年1月16日に決定し、追加キャストとして吉田美月喜、羽村仁成、金子大地の出演が発表された。

本作は、第28回松本清張賞を受賞し、発表当時は21歳の大学生だった波木銅による同名小説を原作にしたユーモラスな青春ムービー。監督は『猿楽町で会いましょう』の児山隆が務めた。

未来が見えない町に暮らす秀美と美流紅。自分たちの夢をかなえるために、この町とおさらばするには、一攫千金を狙うしかないと考えた彼女たちは、同好会「オール・グリーンズ」を結成し、禁断の課外活動を始める。

ラッパーを夢見ながらも、学校にも家にも居場所を見いだせず鬱屈とした日々を送る朴秀美役を南、もう一人の主人公、陸上部のエースで社交的、スクールカースト上位に属しながらも、家庭では問題を抱えている映画好きの矢口美流紅役を出口がそれぞれ演じる。

吉田が演じるのは、漫画に詳しい毒舌キャラで、朴秀美や美流紅と共に同好会「オール・グリーンズ」を結成する岩隈真子。戸惑いを感じつつも、禁断の課外活動に足を踏み入れていく岩隈を演じた吉田は、原作小説に衝撃を受け、いきいきとしたキャラクターたちに釘付けになったといい、「私が演じた岩隈真子は、口も悪いし陰気なところがある子ですが、朴秀美と矢口美流紅と一緒になって渋々ながらも楽しそうにしている姿はとても輝いています。この作品に学生時代に出会っていたら私の人生もまた変わっていたかもしれないです。そして、世の中にこの作品が出るのが、楽しみで仕方がありません。この子たちの最高で最悪な高校生活を是非観ていただけたらと思います」と意気込みを語った。なお、吉田は、南と出口と共に、第30回釜山国際映画祭の公式上映に参加することが決定している。

羽村が演じるのは、「オール・グリーンズ」の危険な課外活動に巻き込まれていく、岩隈真子の後輩で漫画オタクの藤木漢。羽村は、「タイトルとは裏腹に登場人物たちは、『万事快調』とは言いがたい日々を送っています。それぞれに鬱屈を抱えながら、衝動的で無鉄砲で、でもどこか真っ直ぐに“今”を生きようとする彼らの姿は、学生の方はもちろん、かつて青春を過ごした大人の方々にもきっと響くはずです。みんなちょっと不器用で、ちょっと危なっかしくて、でも本気で何かを変えようとしている。その姿が、なんだかすごく愛おしいんです。笑えて、刺さって、心がざわつく、唯一無二の物語です」と思いを寄せた。

金子が演じるのは、朴秀美たちが課外活動を始めるきっかけとなった重要人物・佐藤幸一。『猿楽町で会いましょう』に続き、児山隆監督と2度目のタッグとなる金子は、出演に関して「児山監督とは『猿楽町で会いましょう』という作品で初めてご一緒させていただき、今回は前作とはまた違ったアプローチで挑みました。児山監督の演出と現場の温かい空気のおかげで、リラックスして楽しく撮影に臨むことができたと思います。たくさんの方に届く作品になれば嬉しいです」とコメントした。

