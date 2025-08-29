Photo：富沢ビル

賃貸で暮らしていると悩ましいのが、無機質な壁。部屋をいい感じにして気分良く暮らしたいけど、大がかりな家具を取りつけることもできないので、どうしても殺風景になりがちです。

そんな壁問題を一気に解決し、部屋をセンスアップできる最強アイテムが、平安伸銅工業の「DRAW A LINE（ドローアライン）」シリーズ。空間を縦に使えるので、抜け感を簡単に足すことができます。

シンプルさとスタイリッシュさを両立

「DRAW A LINE」 は、1952年に創業した突っ張り棒のトップシェアメーカー・平安伸銅工業のプロダクト。突っ張り棒を「一本の線」と再定義し、フックやトレイなどのシンプルなアクセサリーを組み合わせることで、空間に彩りを与えることができる人気シリーズです。

Photo: DRAW A LINE

本体は粉体塗装を施しマットな質感で、ネジ部分には真鍮が使用されているので、使い込むほどに味が出ます。また、シックなブラックとナチュラルなホワイトの2色展開で、どんな空間にも馴染むシンプルさと、スタイリッシュさを両立しています。

自宅では、「Tension Rod C Black 200〜275cm 縦取付 D-C-BK」（税込7,590円／公式サイト）を使用しています。固定方法は突っ張り方式で、壁との接地面にはEVAパッドを採用。天井に穴を開ける心配も、壁を傷つける心配もありません。

模様替えや引っ越しなどで使う場所が変わったとしても対応できるのもありがたく、もはやインテリアになくてはならない存在になっています。

Photo：富沢ビル

ジョイント可能なアクセサリーが豊富に揃う

DRAW A LINEシリーズが魅力的なのは、Rodに取り付けられるさまざまなパーツが用意されていること。これが収納やディスプレイの可能性を引き上げ、ライフスタイルを拡張してくれるんです。

例えば「Tray Black 縦取付 D-T-BK」（税込7,590円／公式サイト）は小物置きに便利なトレイ。インテリアグリーンを置いて室内に彩りを加えることにも使えますし、鍵などのちょっとした小物入れとしても実用的です。取り付けられる高さも自由自在。

Photo：富沢ビル

「あれがすぐ手の届くところにあったらいいんだよなあ…」といった日常の地味なストレスはしばしばありますが、それも工夫次第で解消できるはず。高さを変えることはもちろん、サイズ違いのトレイもそろっているので、用途に合わせてアレンジができます。

また、「Hook B Black 縦取付 D-HB-BK」（税込2,860円／公式サイト）も使い勝手のいいアクセサリー。ハンギンググリーンやモビールなどのディスプレイにも使えるし、コートやシャツ、キャップなどをかけるのも便利です。

Photo：富沢ビル

最大耐荷重は2kgなので、たいていのものは気にせずかけられます。

こんなふうに追加アクセサリーを選び出すと想像が膨らむばかりですが、今追加で購入を検討しているのは照明のアクセサリーです。スポットライトやボールランプ、ファブリックランプなどデザインもいろいろ用意されていて、どれも悩ましい。

さらにさらに、自宅で使用しているのは縦タイプですが、横に突っ張るタイプもラインナップされています。いろんなシーンに対応できる優秀すぎなプロダクトでしょ。

Photo：富沢ビル

Source: 平安伸銅工業