悩みを抱えた人が集まるオンライン空間を利用する子どもの４人に１人が、夏休みが終わることについて、「死にたい、消えたいほどつらい」と感じていることが、ＮＰＯ法人「自殺対策支援センターライフリンク」（東京）の調査でわかった。

清水康之代表（５３）は「夏休み明け前後は小中高校生の自殺が増える時期。ＳＯＳを出せずにしんどさを一人で抱える子どもは多く、周囲の対応が必要だ」と訴える。

アンケート調査は今月５〜１８日、同法人が運営するオンライン空間を利用する１８歳以下を対象に行い、１１８６人が回答した。オンライン空間には、気持ちを書き込める「発表ルーム」や、しんどさをやり過ごす「ゲーム自習室」などがあり、悩みを抱える子どもや若者の居場所になっている。

その結果、夏休みが明けることについて、「死にたい、消えたいと感じるほどつらい」との回答割合は２４％だった。「少し不安に感じる」は３３％で、計６割ほどが学校の再開を悲観的に捉えていた。自由記述には「またあの地獄がくる」「いい子を演じなきゃいけない」などの回答もあった。

一方、「しんどい気持ちを身近に相談できる人」については、「いる」が２０％だったのに対し、「いない」が４１％。「そもそも相談しようと思わない」は３４％だった。

相談しない・できない理由（二つ選択可）を尋ねたところ、「どうせ分かってもらえない」が最多の４６％。「負担や迷惑をかける」が３８％だった。

厚生労働省などによると、２０２４年に自殺した小中高校生は、過去最多の５２９人。０９〜２３年（コロナ禍の２０年を除く）に自ら命を絶った子どもを日別に集計したところ、９月１日の９３人が最も多く、８月３１日が９０人で、８月下旬〜９月上旬に集中している。

清水代表は、「普段から何げなく声をかけるなど、子どもがＳＯＳを発信しやすい関係作りが必要だ」と指摘。子どもが悩みを打ち明けた時は、「話してくれたことへの感謝を伝えた上で、つらい気持ちを聞き、受け止めることが何よりも大事。対応が難しい場合には、匿名で利用できる相談窓口を伝えるのも有効だ」とアドバイスする。