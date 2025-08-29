プロ雀士でタレントの岡田紗佳が、8月27日に自身のYouTubeチャンネルを更新。ラーメン系YouTuberの「SUSURU TV.」とコラボする動画を投稿した。

岡田はMリーグ所属の女流プロ雀士で、“役満ボディー“と呼ばれる抜群のプロポーションを活かして、モデルやグラビアアイドルとしても活躍中。自身のYouTubeチャンネルで好物の麺を爆食する「ぼっち麺」という企画を行なっており、豪華に食べる様子がファンから反響を呼んでいる。

今回の動画では、ラーメン系YouTuberのSUSURUとともに「萬来園」という中国料理店を訪問。岡田のYouTubeチームが、まだSUSURUが食べたことがないラーメンを探して、どうにか見つけたとのこと。早速入店すると、五目そばとエビチャーハンを2人で注文している。

五目そばが届くと、スープから口に運ぶ2人。海鮮系だけでなく、豚や鶏ガラなどの風味もするらしく、岡田は「出汁がすごい」と感想を話していた。SUSURUは「いろんな味。すごいわ！」と驚きのリアクションをしている。また「野菜不足しているからありがたいですわ」と言いながら、具だくさんな五目そばを食べ進めている。

店員の説明によると、五目そばの価格は800円で、10年間上がっていないとのこと。話を聞いた岡田は「こんなにいろいろな具が入って？」と驚きの表情を浮かべていた。あっさりした味で食べやすいこともあってか、あっという間に2人とも完食。続けてエビチャーハンを口にしていた。

大きなエビが乗ったチャーハンを一口食べると、岡田は「弾けてる、口の中で」とコメント。SUSURUも「エビの存在感すごいわ」と話しながら、黙々と食べ進めて完食していた。最後には、デザートの杏仁豆腐も。紹興酒をかけて食べるように勧められたため試してみると、岡田は「すご～い！私めっちゃ好きこれ」と感動していた。

コメント欄では「食べてる動画全部見てるけど 食べてる姿漢らしくて 男としてすげー親近感沸くんだよなー」「みてたら食べたくなってきたよお 絶対にいく」などの反応が寄せられている。

SUSURUは、過去の動画でもグラビアアイドルの風吹ケイやモデルの貴島明日香など、さまざまな美女とコラボしていた。一人ではなかなかラーメン屋を開拓しづらい、女性有名人のガイド役としても活躍している印象を受ける。今回の動画では、そんなSUSURUとともに名店のラーメンを堪能した岡田。食べることが大好きな岡田が、五目そばやチャーハンを豪快に食べる様子に、ファンから反響が寄せられていた。岡田のぼっち麺企画はこれからも続いていくはずなので、その食べっぷりに引き続き注目していきたい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）