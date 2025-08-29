タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新し、自宅で作った、高タンパクと節約を意識した、夕飯のメニューを公開しました。

【写真を見る】【小倉優子】自宅の夕飯メニュー「全て簡単お料理ですが 高タンパクと節約メニューになりました」レシピを公開





小倉優子さんはインスタグラムで「全て簡単お料理ですが、高タンパクと節約メニューになりました」と投稿。画像を添えて、夕飯の献立を紹介しました。









特に「ちくわのチーズ豚巻き」については「子どもたちも大好きです」と明かし、「ちくわを半分にカットし、とろけるチーズを挟んで、豚肉を巻いたら焼きます！砂糖、みりん、酒、醤油で煮からめたら出来上がりです」と簡単な作り方も紹介。「高タンパクで、いいですよね」と綴っています。









また、青椒肉絲は通常豚肉や牛肉で作られることが多いですが、小倉さんは「鶏胸肉で作りました！胸肉は高タンパクで、安いし節約にもなります」と、節約上手な一面も見せています。









公式ブログでも同様のメニューを紹介して、最後に「私は作りながら、ヘーゼルナッツハイボールを飲んじゃった」投稿。リラックスした家庭での様子も伝えています。









【担当：芸能情報ステーション】