NTTドコモは、9月から開始する「dポイント」および「d払い」のキャンペーンを発表した。

コスモ石油でdポイント100万円分山分けキャンペーン

9月1日～30日までの期間中、dポイントカードを提示してはじめて給油すると、抽選でdポイント（期間・用途限定）100万ポイントが山分け進呈される。

進呈上限は200ポイント。参加には期間中のエントリーが必要。

ENEOSの「モバイルEneKey」とdポイントの連携で最大1万ポイントが当たるキャンペーン

9月12日～10月31日までの期間中、モバイルEneKeyとdポイントを連携のうえ、1回の給油でdポイントを3ポイント以上ためると、抽選でdポイント（期間・用途限定）最大1万ポイントが進呈される。

参加には期間中のエントリーが必要。

ローソンなどでdポイントが最大1000倍になるキャンペーン

当選内容 人数 1等 10,000ポイント 100名 2等 1,000ポイント 1,000名 3等 100ポイント 10,000名

9月2日～22日までの期間中、ローソン・ナチュラルローソン・ローソンストア100の対象店舗でdポイントカードを提示し、200円（税抜）以上の買物で1ポイント以上ためると、抽選で10万名にdポイント（期間・用途限定）が最大1000倍進呈される。

キャンペーン開始直前の3か月間（6月2日～9月1日）に対象店舗でdポイントカード未提示の場合は当選確率が100倍、キャンペーン期間中に対象店舗においてd払いで支払うと当選確率が50倍。両方の条件を満たすと当選確率が150倍となる。

なお、9月23日～10月13日にキャンペーン第2弾も予定されているが、一部条件が第1弾と異なる場合があるとする。詳細は第2弾開始後にキャンペーンサイトで確認できる。当選内容は第1弾、第2弾で同一とのこと。

当選内容 人数 1等 1,000倍（通常ポイント1倍分＋キャンペーンポイント999倍分） 100名 2等 10倍（通常ポイント1倍分＋キャンペーンポイント9倍分） 1,000名 3等 2倍（通常ポイント1倍分＋キャンペーンポイント1倍分） 98,900名

1等の進呈上限は1万ポイント、2等と3等の進呈上限は3000ポイント。当選は第1弾と第2弾それぞれ1回まで。参加には期間中のエントリーが必要。

「ふるなび」とd払いの連携で、最大で寄付金額全額相当が還元されるキャンペーン

9月1日～30日までの期間中、ふるなび公式サイトまたはふるなびアプリにて、d払いで支払うと、最大で寄附金額全額相当分のdポイント（期間・用途限定）が抽選で還元される。

ふるなびアプリ経由でのふるさと納税で抽選口数が2倍になるほか、同時開催の「ふるなび主催のキャンペーン」参加でふるなびコインが進呈される。

当選内容 人数 1等 全額相当ポイント還元 10名 2等 10,000ポイント還元 100名 3等 1,000ポイント還元 1,000名

進呈上限は10万ポイント。1回1000円以上の寄附が対象。当選は1人1回のみ。