Èï³²¼Ô¤«¤é¤Î¿½¹ð¤Ê¤·¤Ç²Ã³²¼Ô¤Ë¡Ö·Ù¹ð¡×²ÄÇ½¤Ë¡Ä·Ù»¡Ä£¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡²þÀµ¤ò¸¡Æ¤¡¡½ÅÂçÈï³²¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±ÂÐºö¶¯²½¤Ø
¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±·Ù»¡Ä£¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤«¤é¤Î¿½¹ð¤Ê¤·¤Ë·Ù»¡¤Î¿¦¸¢¤ÇÈï³²¼Ô¤ËÀÜ¶á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦²Ã³²¼Ô¤Ë·Ù¹ð¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¸½¹Ô¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Ç²Ã³²¼Ô¤Ë·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤Ë¤ÏÈï³²¼Ô¤«¤é¤Î¿½¹ð¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÊóÉü¤ò¶²¤ì·Ù»¡¤Î²ðÆþ¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯4·î¡¢Àîºê»Ô¤Ç²¬粼ºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË¤«¤é¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ò²¬粼¤µ¤ó¤¬¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸©·Ù¤Ï·Ù¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±·Ù»¡Ä£¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤ò²þÀµ¤·¡¢Èï³²¼Ô¤«¤é¤Î¿½¹ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â·Ù»¡¤Î¿¦¸¢¤Ç²Ã³²¼Ô¤Ë·Ù¹ð¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
°ãË¡¹Ô°Ù¤òÂ®¤ä¤«¤ËÍÞ»ß¤·¡¢½ÅÂç¤ÊÈï³²¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±ÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
